ANKARA 16. AİLE MAHKEMESİNDEN

DAVACI : ÖZKAN ERDOĞAN - 51640729622 Battalgazi Mah. 981 Cad. No:11 İç Kapı No:4 Altındağ/ ANKARA

VEKİLİ : Av. BAHADIR BOZKURT TERZİOĞLU - [15089-80868-96723] UETS

DAVALI : HASNAA EL HADDOUGUI - RESİDENCE GHIZLANE IMMEUBLE B12 APPARTMENT 06 SETTAT/MOROCCO

Davacı ÖZKAN ERDOĞAN aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Gerekçesi yukarda açıklandığı üzere;

1-Davacının davasının kabulü ile: Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Caferli Mah/Köyü, Cilt no 32 hane no 36 da nüfusa kayıtlı Elif ve Hidayet'ten olma, 15/03/1988 Doğumlu, 51640729622 T.C. Kimlik Numaralı ÖZKAN ERDOĞAN ile Fas Krallığı uyruklu, Hasnaa el Haddougoı'nın TMK 166/1 Madde uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Müşterek çocuk 2020 doğumlu Semahir'in velâyetinin davalı anneye verilmesine,

3-Davacı yanın tazminat taleplerinden vazgeçmesi nedeniyle bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

4-Alınması gerekli 615,40 TL harçtan peşin alınan 179,90 TL harcın mahsubu ile kalan 435,50 TL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

5-Davacı tarafından yapılan 36.111 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

6-Davacı kendisini vekille temsil ettirmiş olduğundan 45.000 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

Dair; davacı ve vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.18/11/2025

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 09/12/2025