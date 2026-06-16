ANKARA 17. AİLE MAHKEMESİ

Davacı Şöhret Birim ile davalı Mustafa Birim (TC No:24955010310) arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;

24955010310 TC kimlik numaralı Mustafa Birim'e 06/10/2026 saat 10:20 tarihli ön inceleme duruşma günü ve ön inceleme tensip zaptının tebligat kanunun 28.ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

1-HMK 139.maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde belirttiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınızın ihtarına,

2-Davalıya ön inceleme gün ve ön inceleme tensip zaptının ilanen tebliğine,

Tebligat kanunun 31. maddesi gereğince son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra, ön inceleme tensip zaptı ve 06/10/2026 günü saat 10:20'ye bırakılan ön inceleme duruşma gününün tebliğ edilmiş sayılacağı, tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.11/06/2026