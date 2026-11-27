Davacı NAZIM ZİYA SAVCI tarafından davalı NATALIIA PARKHOMENKO aleyhine açılan Boşanma davasında verilen karar gereğince; Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda tarafların boşanmalarına karar verilmekle, Ukrayna uyruklu olan davalıya tebligat yapılamadığı, adresinin tespit edilemediği, Ukrayna ülkesi ile yapılan yazışmaların sonuçsuz kaldığı anlaşılmakla, 08/08/1974 doğumlu, Ivan ve Lyubov kızı, Natalia PARKOMENKO'ya mahkememizin 20/10/2026 tarih, 2024/56 esas ve 2026/731 sayılı gerekçeli kararının tebligat kanunun 28.ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup;Tebligat kanunun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra mahkememiz gerekçeli kararının tebliğ edilmiş sayılacağı, tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 24/11/2026



HÜKÜM:

Davanın kabulü ile; Ankara ili, Mamak ilçesi, Kayaş mah/köyü, C:26, H:143'te nüfusa kayıtlı, Hazım ve Hüsna'dan olma, 28/07/1975 Ankara doğumlu, 16267098582 TC kimlik numaralı davacı Nazım Ziya SAVCI ile aynı yerde nüfusa kayıtlı, Ukrayna uyruklu,99586414882 yabancı kimlik numaralı davalı Natalııa Parkhomenko'nun, TMK.nun 166/1. Maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

Alınması gerekli 732,00 TL harçtan, davacı tarafından peşin olarak yatırılan 427,60 TL harcın mahsubu ile geriye kalan304,40 TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye irad kaydına,

Davacı tarafından yapılan 9.650,20 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Davacı tarafından yatırılan gider avansından geriye kalan kısmın kararın kesinleşmesinden sonra HMK 333 ve HMK gider avansı tarifesinin 5.maddesi gereğince davacıya iadesine,

06/06/2026 tarihinden itibaren davacı lehine adli yardım kararı verilmekle, devletçe karşılanan ilan masrafı olan 28.512,00 TL davalıdan tahsiline,

Dair, davacının yüzüne karşı, davalının yokluğundaHMK.nun 345. maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki haftaiçinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi istinaf yoluna başvurma yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 20/10/2026