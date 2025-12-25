ANKARA 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI aleyhine mahkememizde açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizce verilen 15/02/2024 tarih 2022/457 esas2024/50 sayılı kararı istinaf edilmekle, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3.Hukuk Dairesinin 19/12/2024 tarih 2024/1130 esas 2024/2923 sayılı kararı temyiz edilmiş,

Yargıtay 3.Hukuk Dairesinin 09/10/2025 tarih 2025/1309 esas 205/4739 sayılı kararı ile,"...Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 370/1 maddesi uyarınca ONANMASINA...." karar verilmiş olup bu ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacağı hususu davalı Orhan Şimşek'e ilan ve tebligat yerine kaim olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.