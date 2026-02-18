ANKARA 17.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Suç tarihi Olan: 06/07/2025 tarihinde Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma suçundan sanık Demir Mehmet Özdemir'in eylemine uyan;

- 5237 sayılı TCK.'nın 179/3.62. CMK.251/3. TCK.nun 50/1-a. 52/2. 52/4. 5275 S.K.nun 106/3. 325/1. maddeleri uyarınca 15.000.-TL.Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, karar verilmiştir.

Gerekceli Karar tebliği için Sanık Demir Mehmet Özdemir'in dosyada mevcut tüm adreslerine yapılan tebligatların bila-tebliği döndüğü adreslerden araştırılmasına rağmen tebliği mümkün olmamıştır.

İş bu karar özetinin ilanen tebliğine,ilan tarihinden itibaren 15 gün bitiminde sanığa tebligatın yapılmış sayılacağı,2 hafta süre içinde İstinaf talebinde bulunulabileceği, ilan masrafının sanıkdan alınacağı ilanen tebliğ olunur. 11/02/2025