ANKARA 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI tarafından Abdullah TUNÇ, Mehmet Şükrü ÖZGEN ve Abdullah Ferit ÜZÜMCÜ aleyhine açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Yukarıda ismi geçen davalılara tebligat yapılamamış olup, yapılan tüm araştırmalarda da adresleri tespit edilemediğinden dava dilekçesi, duruşma günü, bilirkişi raporu daha evvel ilanen tebliğ edilmiş olmakla,

HÜKÜM :

Mahkememizin 2024/104 Esas - 2025/561 Karar ve 25.12.2025 tarihli kararı ile;

1- " İspat edilen davacı davasının kabulüne, 12.843,15 ABD doları alacağın temerrüt tarihi dava tarihi kabul edilerek 09/03/2020 tarihinden itibaren T.C. Merkez Bankasının kısa vadeli USD'ye uyguladığı faiz uygulanarak ve fiili ödeme tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının uyguladığı USDnin efektif satış kuru üzerinden TL'ye çevrilerek ayrıca 2.155,50 TL alacağın da dava tarihi olan 09/03/2020 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı Abdullah Tunç'tan ve aynı miktar alacağın da kefalet senedindeki limitlerle sınırlı kalmak suretiyle ve sarf tarihinden itibaren faiz işletilerek davalılar Abdullah Ferit Üzümcü ve Mehmet Şükrü Özgen'den asıl borçlu Abdullah Tunç ile birlikte müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine,

2- Harçlar kanunu gereğince alınması gereken 5.525,10-TL harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak hazineye irad kaydına,

3- Davacı tarafından yapılan; 91.794,75-TL Tebligat, Bilirkişi ücreti, Posta ve diğer masraflar, olmak üzere toplam 91.794,75-TL'nin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

4- Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T (madde-13 İkinci Kısım İkinci Bülüm) göre hesaplanan 45.000,00-TL maktu vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

Dair; kararın tebliğinden itibaren HMK'nun 345/1. maddesi gereğince iki hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar davacı vekilinin yüzüne karşı açıkça okunup anlatıldı. 25/12/2025 " şeklinde karar verilmiş olmakla,

Davacı vekilinin 05.03.2026 tarihli istinaf başvuru dilekçesinde özetle; Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen gerekçeli karar ile tebligat, faiz başlangıç tarihi ve yasal dayanaklara ayrıca vekalet ücretine ilişkin olarak istinaf taleplerinin kabulü ve davanın kabulüne karar verilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılara yüklenilmesini arz ve talep etmişlerdir.

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.08/04/2026