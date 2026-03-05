ANKARA 21. AİLE MAHKEMESİNDEN

Davacı tarafından;

Davalının tam kusurlu olduğunun tespiti ile tarafların boşanmaları,

Müşterek çocuk 20.08.20** doğumlu E** N** Şahin'in nihai velayetinin davacı babaya verilmesi,

Ortak çocuğun Ankara’da T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir örgün eğitim kurumuna kaydının yapılması, okul bilgilerinin mahkemeye bildirilmesi ve çocuğun 2025-2026 öğretim yılında örgün eğitime devamının mahkemece izlenmesi tedbirinin alınmasına, davalı annenin çocuğun örgün eğitim hakkını engellememesi konusunda uyarılması,

Davacı müvekkilin ABD’de bulunduğu dönemlerde, her hafta Pazar günleri saat 1700-18.00 arasında, baba ve çocuk arasında internet/telefon aracılığıyla görüntülü, sesli ve yazılı iletişim kurulmasına ve annenin engellememesi yönünde uyarılması,

Davacı baba ile müşterek çocuk arasında, yaz tatilinde 15 Haziran-15 Ağustos arasındaki iki ay süreyle; babanın Türkiye'de olması halinde çocuğun kış yarıyıl tatilinin tamamında çocuk ile baba arasında Türkiye'de kişisel ilişki kurulmasına; kişisel ilişki kurulmasını talep ettiğimiz süreler dışında müvekkilin Türkiye’de bulunduğu zamanlarda da, baba-çocuk arasında iletişime engel olunmaması ve çocuğun yönlendirilmemesi yönünde davalı annenin uyarılmasına ve mahkemece gerekli tedbirlerin alınması,

Davalı annenin, ortak çocuğun yukarıda belirtilenler dışındaki eğitimi, bakımı ve diğer tüm önemli konularda, onun üstün yararı gözetilerek mutlaka babanın bilgilendirilmesi, babanın görüş ve onayının alınması konusunda uyarılması,

Mahkememizce düzenlenen 15/08/2025 tarihli tensip tutanağı gereği;

1-Dava dilekçesinin Hukuk Muhakemeleri Kanunun 119. maddesinde düzenlenen unsurları taşıdığının tespitine,

2- Davanın yazılı yargılama usulü hükümlerine göre yürütülmesine,

3-Dava dilekçesinin ve tensip zaptının posta gideri davacı tarafından mahkeme veznesine depo edilen gider avansından, adlî yardım kararı olması halinde ileride haksız çıkacak taraftan tahsil edilmek üzere şu aşamada hazine giderlerinden karşılanmak suretiyle ekleriyle birlikte davalıya tebliğ edilmesine, davalı için çıkarılacak tebligat evrakına HMK’ nun 122 ve 127. maddeleri uyarınca tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğinin bildirilmesine,

4-Davalıya cevap dilekçesi verecek ise;

A-HMK. 126.maddesi doğrultusunda cevap dilekçesine davacı sayısı kadar örnek eklemesi gerektiğinin,

B-HMK’ nun 129. maddesi doğrultusunda cevap dilekçesinde; Mahkemenin adını, Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri, davalı yurt dışında ise açılan dava ile ilgili işlemlere esas olmak üzere yurt içinde göstereceği bir adresini, Davalının T.C. kimlik numarasını, Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adreslerini, Davalının savunmasına dayalı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetlerini, Savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceğini, Dayanılan hukuki sebepleri, Açık bir şekilde talep sonucunu, Davalının veya varsa kanuni temsilcisinin yahut vekilinin imzasını bulunması gerektiğinin,

C-Davalıya cevap dilekçesi ile birlikte varsa ilk itirazlarını (HMK’ nun 116. maddesinde belirtilen yetki itirazı, uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözümlenmesi gerektiği) ileri sürmesi gerektiği aksi hâlde HMK’ nun 131. maddesine göre cevap verme süresi dolmamış olsa bile ilk itirazlarını ileri süremeyeceğinin bildirilmesine,

D- Cevap dilekçesi ile birlikte HMK. 121. maddesi doğrultusunda bu dava ile ilgili olarak elinde bulunan belgelerin asıllarıyla birlikte, harç ve vergiye tabi olmaksızın davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerinin dilekçeye eklenmesi gerektiği, başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamayı dilekçede belirtmesinin zorunlu olduğunun bildirilmesine,

E- Davalıya Hukuk Muhakemeleri Kanunu gider avansı tarifesi uyarınca 1.450,00.- TL genel giderler için, tanık dinletmek istemesi halinde, dinletmek istedikleri tanıkların adresleri yargı çevremiz içinde ise; her bir tanık için 185,00.-TL tebligat ücreti ve 80,00.-TL tanıklık ücreti olmak üzere toplam 265,00.-TL, yargı çevremiz dışında ise; istinabe yazılabilmesi için 185,00.-TL tebligat ücreti, 80,00.-TL tanıklık ücreti 100,00.-TL istinabe iade bedeli olmak üzere toplam 365,00.-TL' nı cevap dilekçesi ile birlikte Hukuk Mahkemeleri Veznesine yatırması gerektiğinin bildirilmesine,

5-Davalı tarafından cevap dilekçesi verilmiş ise; davalının mahkememiz veznesine depo ettiği gider avansından (etmemişse davacı tarafından yatırılan gider avansından, adlî yardım kararı olması halinde ileride haksız çıkacak taraftan tahsil edilmek üzere şu aşamada hazine giderlerinden ) karşılanmak suretiyle davacıya tebliğ edilmesine, davacıya yapılacak tebligata “cevap dilekçesinin kendisine tebliği tarihinden itibaren HMK’ nun 136. maddesi uyarınca iki hafta içerisinde cevaba cevaplarını dilekçe ile mahkememize verebileceğinin, HMK’ nun 121.maddesi doğrultusunda dava dilekçesinde gösterilen ve davacının elinde bulunan belgelerin asıllarıyla birlikte harç ve vergiye tâbi olmaksızın davalı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerinin cevap dilekçesine eklenmesini, başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın cevap dilekçesinde yer almasının zorunlu olduğunun” bildirilmesine,

6-Davacı tarafından cevaba cevap dilekçesinin verilmiş olması hâlinde davacı tarafından Hukuk Mahkemeleri Veznesi'ne depo edilen gider avansından karşılanmak , adlî yardım kararı olması halinde ileride haksız çıkacak taraftan tahsil edilmek üzere şu aşamada hazine giderlerinden karşılanmak suretiyle, cevaba cevap dilekçesinin ve eklerinin davalıya tebliğ edilmesine, çıkarılacak tebligatta davalıya “cevaba cevap dilekçesinin kendisine tebliği tarihinden itibaren HMK.136. maddesi uyarınca iki hafta içerisinde ikinci cevap dilekçesini mahkememize verebileceğinin” bildirilmesine,

7-.a) Davacı ve davalıya tüm delillerini açıkça ve hangi vakıânın delili olduğunu da belirterek bildirmek, ellerinde bulunan delillerini dilekçelerine eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgileri dilekçelerinde bildirmek zorunda olduklarının bildirilmesine, ön inceleme duruşmasında delil bildirimi için ek süre verilmeyeceği hususunun ihtarına,

.b)Davacı ve davalının tanık bildirmeleri hâlinde HMK’ nun 240. maddesi gereğince tanıkların T.C. Kimlik numarası, isim ve tebligata elverişli açık adreslerini bildirerek, her bir tanığın hangi konularda bilgilerinin bulunduğunun açıklaması için tebliğden itibaren iki hafta süre verilmesine,

8-a- Davacı ve davalının ekonomik ve sosyal durumlarının araştırılması için adresleri dikkate alınarak bulundukları yer Emniyet Müdürlüğüne ayrı ayrı müzekkere yazılmasına,

b- Tarafların SGK kayıtlarının sorgulanarak aktif çalışmalarının tespiti hâlinde iş yeri adresi itibariyle ilgili emniyet müdürlüğüne, kamu çalışanı olması halinde doğrudan ilgili kurumlara, emekli olmaları durumunda SGK Emeklilik İşleri Daire Başkanlığına müzekkere yazılarak son altı aya ilişkin maaş ve ek ödemelere ilişkin bordrolar ve varsa fazla mesai, promosyon, ikramiye gibi gelirlerine ilişkin maaş bordro örneklerinin mahkememize gönderilmesinin istenilmesine,

9-Tarafların Uyap polnet ve takbis sisteminden araç ve taşınmaz malvarlığı sorgulamalarının yapılarak dosyaya konulmasına,

10-HMK 139/1.Maddesi gereğince dilekçelerin karşılıklı verilmesinden ve yukarıdaki maddelerde belirtilen incelemeyi tamamladıktan sonra, ön inceleme için bir duruşma günü tespit ederek taraflara ön incelemenin duruşma gün ve saatinin meşruhatlı davetiye ile bildirilmesine, HMK 139/1. Maddesinin 2.cümlesi gereğince, çıkarılacak davetiyede duruşma davetiyesine ve sonuçlarına ilişkin diğer hususlar, tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceğinin ihtar edilmesine,

11-Tarafların evlilik hikayeleri, sorunları, sorunları algılama biçimleri, uzlaşma olanakları ve müşterek çocukların velâyetleri ve kişisel ilişki tesisi hususunda sosyal inceleme raporu tanzim edilmek üzere dosyanın Uyap sistemi üzerinden Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğüne gönderilmesine, 12-Masrafı davacı tarafından yatırılan gider avansından, adli yardım kararı bulunması halinde ilerde haksız çıkacak taraftan tahsil edilmek üzere şimdilik hazine giderlerinden karşılanmak suretiyle, tensip zaptının taraflara tebliğine, tebliğ ile birlikte tensip zaptında belirtilen hususların ihtar edilmiş sayılmasına,

Dava dilekçesi üzerinde yapılan inceleme ile tensiben karar verildi.

Dava dilekçesinin tebliğ tarihinden itibaren iki hafta yasal süre içerisinde HMK'nın 127. Md. Gereği ve HMK'nın 129. Md. yer alan şartları taşıyan cevap dilekçesini sunmanız gerektiğinin, cevap dilekçesi ile birlikte HMK'nın md. 116'da belirtilen ilk itirazları ileri sürmeniz gerektiği, aksi takdirde HMK'nın 131. md. gereği cevap verme süresi dolmamış olsa bile ilk itirazlarınızı ileri süremeyeceğiniz, süresinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde tüm iddiaların tarafınızca inkar edilmiş sayılacağının İHTARINA,

