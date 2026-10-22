ANKARA 23. AİLE MAHKEMESİ

Attendu que, à la suite de l'affaire de garde d'enfant (velayet) actuellement pendante devant notre

tribunal entre FREDERİQUE DELEPORTE et la DIRECTION DE L'ÉTAT CIVIL DU DISTRICT

D'AVANOS, la notification (tebligat) n'a pas pu être effectuée à la personne concernée et que, malgré toutes les recherches, son lieu de résidence, son domicile et son lieu de travail n'ont pas pu être déterminés ;

JUGEMENT

1-QU'IL N'Y A PAS LIEU DE STATUER sur la demande de garde du demandeur conformément à l'article 337 du Code civil turc,

2-Qu'il n'y a pas lieu de percevoir de taxe en raison de la nature de l'affaire,

3-Conformément à l'article 31 de la loi sur les notifications , la présente sera réputée notifiée 7 jours après la date de publication,

La présente est notifiée par voie d'annonce légale, tenant lieu de notification.