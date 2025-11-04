ANKARA 23. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizce bildirilen adreslerinize çıkartılan tebligatın iade döndüğü, yapılan emniyet adres araştırmasında da tebligata yarar adres bilgilerinize ulaşılamadığınız görüldüğünden, gerekçeli karar ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 07/05/2025 tarih, 2024/71 Esas 2025/576 Karar sayılı ilamı doğrultusunda: ''...Davanın KABULÜ ile, dava konusu Ankara İli, Altındağ İlçesi, Yenidoğan Mahallesi 4616 ada, 8 parsel, 2. Kat 6 nolu bağımsız bölüm nolu taşınmazın taraflar arasında ivaz ilavesi sureti ile dahi taksimi mümkün olmadığından taşınmazdaki ortaklığın taşınmaz üzerindeki tüm takyit, şerh ve yükümlülükleri ile birlikte umuma açık satımı sureti ile satılarak ORTAKLIĞININ GİDERİLMESİNE'' yönelik karar verilmiş olup, işbu ilam gerekçeli karar tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 29/09/2025