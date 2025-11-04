Resmi İlanlar

ANKARA 23. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

05-11-2025 00.00

İLAN

 

ANKARA 23. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

ESAS NO: 2024/71 Esas

KARAR NO: 2025/576

DAVALI: SAMİ ŞAKACI -11242065382-

Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

 

Mahkememizce bildirilen adreslerinize çıkartılan tebligatın iade döndüğü, yapılan emniyet adres araştırmasında da tebligata yarar adres bilgilerinize ulaşılamadığınız görüldüğünden, gerekçeli karar ilanen tebliğine karar verilmiştir.  

 

Mahkememizin 07/05/2025 tarih, 2024/71 Esas 2025/576 Karar sayılı ilamı doğrultusunda: ''...Davanın KABULÜ ile, dava konusu  Ankara İli,  Altındağ  İlçesi,   Yenidoğan Mahallesi  4616  ada, 8  parsel, 2. Kat 6 nolu  bağımsız bölüm nolu taşınmazın  taraflar arasında ivaz ilavesi sureti ile dahi taksimi mümkün olmadığından taşınmazdaki ortaklığın taşınmaz üzerindeki tüm takyit, şerh ve yükümlülükleri ile birlikte umuma açık satımı sureti ile satılarak ORTAKLIĞININ GİDERİLMESİNE'' yönelik karar verilmiş olup, işbu ilam gerekçeli karar  tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 29/09/2025

