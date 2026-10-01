ANKARA 30. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı DENGE VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ tarafından mahkememizde açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Kavaklıdere Mah. Tunalı Hilmi Cad. Bestekar Sok. No:237/22 Çankaya / Ankara sayılı adresinde olduğu bildirilen davalı Shida ŞENOL'a (TCKN:11473864532) gönderilen tebligatın bila tebliğ iade edildiği, tüm aramalara rağmen adresinin temin edilemediği, mernis kayıtlarında aktif mernis kaydı da bulunmadığından mahkememiz 15/05/2026 tarihli ara karar ile bilirkişi kök raporu ve ek raporunun davalı Shida Şenol'un adına ilanen tebligat yapılmasına verilmiş olmakla;

09/10/2023 Bilirkişi heyetinin kök raporu sonuç kısmında aynen;

Ankara İli, Çankaya İlçesi, Küçükesat Mahallesi, 2529 Ada, 18 numaralı parselde kain binanın 1.Bodrum Kat 2 Bağımsız Bölüm numaralı taşınmaz için;

Keşif tarihi (05/10/2023) itibariyle 1. Bodrum Kat 2 Bağımsız Bölüm Numaralı Mesken değeri= 1.890.000 TL.

Yİ-ÜFE endeks katsayıları icra edilerek,

Dava tarihi 02.08.2022 itibariyle=1.223.389.TL

İktisap Tarihi (24/02/2014) itibariyle= 159.634,00TL hesaplandığı,

Bilirkişi heyetinin ek raporu sonuç kısmında aynen; tespit edilen satış bedeli emsal karşılaştırma yöntemine göre ulaşılmış olup, değerin gerçeği yansıttığı kanaatine varılmıştır. Mevcut itiraz kapsamında 09/10/2023 tarihli bilirkişi kurulu raporunda düzeltilecek yahut eklenecek bir husus olmadığı belirtilmiş olup,

bilirkişi raporlarına iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur. 20/05/2026