ANKARA 32. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI aleyhine mahkememizde açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

"Gerekçede açıklanan nedenlerle;

1-Davalı Tahir yönünden açılan davanın REDDİNE,

2-Diğer davalılar yönünden açılan dava konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına,

3-Alınması gerekli 44,40 TL karar ve ilam harcının davalılar Osman Hamdi Aydoğmuş ile Yusuf Akca'dan alınarak Hazine'ye gelir kaydına,

4-Davacı lehine belirlenen 2.725,00 TL vekalet ücretinin davalılar Osman Hamdi Aydoğmuş ile Yusuf Akca'dan alınarak davacıya ödenmesine,

5-Davalı Tahir Aydoğmuş lehine belirlenen 9.937,61 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak bu davalıya ödenmesine,

6-Davacı tarafça yapılmış olan toplam 3.913,94 TL yargılama giderinin davalılar Osman Hamdi Aydoğmuş ile Yusuf Akca'dan alınarak davacıya ödenmesine,

7-Artan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde masrafı yatıran tarafa ödenmesine,

Dair; taraf vekillerinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okunup, usulen anlatıldı.01/12/2021"

Ayrıca yukarıda yazılı karar davacı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13/11/2025 tarihli dilekçe ile eksik inceleme nedeniyle istinaf edilmiştir. 09/02/2026