ANKARA 32. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ANKARA 32. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2021/364 Esas
KARAR NO : 2021/67
DAVALI : OSMAN HAMDİ AYDOĞMUŞ-53089684104
Davacı MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI aleyhine mahkememizde açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
"Gerekçede açıklanan nedenlerle;
1-Davalı Tahir yönünden açılan davanın REDDİNE,
2-Diğer davalılar yönünden açılan dava konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına,
3-Alınması gerekli 44,40 TL karar ve ilam harcının davalılar Osman Hamdi Aydoğmuş ile Yusuf Akca'dan alınarak Hazine'ye gelir kaydına,
4-Davacı lehine belirlenen 2.725,00 TL vekalet ücretinin davalılar Osman Hamdi Aydoğmuş ile Yusuf Akca'dan alınarak davacıya ödenmesine,
5-Davalı Tahir Aydoğmuş lehine belirlenen 9.937,61 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak bu davalıya ödenmesine,
6-Davacı tarafça yapılmış olan toplam 3.913,94 TL yargılama giderinin davalılar Osman Hamdi Aydoğmuş ile Yusuf Akca'dan alınarak davacıya ödenmesine,
7-Artan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde masrafı yatıran tarafa ödenmesine,
Dair; taraf vekillerinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okunup, usulen anlatıldı.01/12/2021"
Ayrıca yukarıda yazılı karar davacı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13/11/2025 tarihli dilekçe ile eksik inceleme nedeniyle istinaf edilmiştir. 09/02/2026