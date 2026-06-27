ANKARA 32. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı FULDEN CAN aleyhine mahkememizde açılan Vasiyetnamenin Tenfizi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Davacı Fulden Can tarafından, Cafer Can aleyhine açılmış bulunan vasiyetnamenin tenfizi davasının yapılan yargılaması sırasında davalı Cafer Can'a tebligat yapılamadığından ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir.

Davacı dava dilekçesinde özetle; muris Günay Can'ın 28/04/2024 tarihinde vefat ettğini, murisin evli olmadığını, alt soyunun bulunmadığını, murisin yasal mirasçılarının davalılar olup tamamının kardeş olduğunu, murisin Ankara 30. Noterliği'nin 13/06/2012 tarih ve 08469 yevmiye numaralı düzenleme şeklindeki vasiyetnamesi ile terekesinin tamamını davacıya bıraktığını, vasiyetnamenin açılarak kesinleştirildiğini, izah olunan sebeplerle muris tarafından düzenlenen vasiyetnamenin tenfizine, terekeye dahil tüm taşınır taşınmaz araçların, mevduatların, davacı adına intikaline ve tesciline karar verilmesini talep etmiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a Maddesi uyarınca kayıtlı posta adresi bildirmemeniz veya davada kendinizi avukatla temsil ettirmemeniz halinde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, yargılama aşamalarında başkaca tebligat yapılmayarak hüküm verileceği ve hükmün de aynı şekilde yurt içindeki gazetelerden birinin vasıtası ile hükmün tebliğ edileceği ihtar olunur.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 15/06/2026