ANKARA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI: KAYALAR İLETİŞİM İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ- Derbent mahallesi, 1257. Sokak, No: 2/A-B Mamak/ANKARA

Davacı NİMET GÜNEŞ aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizin 2025/104 esas, 2025/255 karar sayılı dosyasının gerekçeli kararından; açılan davanın dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddi ile, yine mahkememiz dosyası ile birleşen Ankara 18. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/49 Esas sayılı dosyasından da açılan davanın dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddine karar verilmiştir.

Direnme kararına karşı davacı vekili 20/06/2025 tarihli dilekçesi ile, mahkemeden verilen 22/05/2025 tarih ve 2025/104 esas, 2025/255 karar sayılı kararının bozulmasına karar verilmesi talebi ile temyiz başvurusunda bulunmuş olup, Davalılarda Kayalar İletişim İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketine tüm araştırmalara rağmen tebliğ adresi tespit edilemediğinden Gerekçeli karar ve İstinaf dilekçesinin adı geçen şirkete ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 04/11/2025