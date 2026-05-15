ANKARA 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

Davacı ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkemenizce dava dilekçesinde davalı olarak gösterilen Şakir Korhan Giydiren'in belirtilen adresine tebligat yapılamamıştır.

Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli karar evrakının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Somut olayda; davacının dava dilekçesi ile davaya konu işin yüklenici KVS İnşaat - Şakir Korhan Giydiren'in taahhüdüne verildiğini iddia ettiği, gerçek kişi davalının ticaret sicil müdürlüğü kayıtlarında tacir kaydına rastlanmadığının, ancak Şakir Korhan Giydiren KVS İnşaat isimli, gerçek kişiye ait ticari işletmenin dava tarihinden önce 11/02/2022 tarihinde terkin edildiğinin bildirildiği, davalının bağlı bulunduğu vergi dairesi müdürlüğünce davacının bilanço esasına göre defter tutmakta iken 30/04/2020 tarihinde re'sen terkin edildiğinin bildirildiği, davalının tacir olduğu yönünde ticaret sicilinden terkin tarihinden sonra vergi beyannamesi de bulunmadığı, bu haliyle davacı tacir ise de davalının tacir olmadığı, taraflar arasındaki uyuşmazlığın mutlak ticari dava niteliğinde de olmadığı, bu açıklanan nedenlerle mahkememizin davaya bakmaya görevli olmadığı anlaşılmış olup, davanın görev dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddine, mahkememizin görevsizliğine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.

HÜKÜM :

1-Davanın görev dava şartı yokluğu nedeniyle HMK'nın 114/1.c ve 115/2 maddeleri gereğince USULDEN REDDİNE, Mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE,

2-Görevsizlik kararının kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmesi halinde kararın kesinleştiği tarihten, kanun yoluna başvurulması halinde ise bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren tarafların iki hafta içinde mahkememize müracaatı halinde dava dosyasının görevli ANKARA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE gönderilmesine, aksi durumda davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesine,

3-Yargılama giderlerinin HMK'nun 331/2 maddesi gereğince görevli mahkemece nazara alınmasına,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okunup, usulen anlatıldı.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 30/04/2026