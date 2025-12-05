ANKARA 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

Davacı Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasında;

Dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma gününün daha önce ilanen tebliğ yapıldığından gerekçeli karar ilamının da ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir.

HÜKÜM :

1- Davanın KISMEN KABULÜ İLE;

Davalıların Ankara 29. İcra Müdürlüğünün 2018/15109 Esas sayılı dosyasında yapılan takibe yönelik itirazlarının kısmen iptali ile takibin; 9.266.098,70 TL asıl alacak üzerinden devamına,

Asıl alacağa takip tarihinden itibaren %11,50 oranında temerrüt faizi uygulanmasına,

2- Hükmolunan 9.266.098,70 TL'nin %20'si üzerinden hesaplanan 1.853.219,74 TL icra inkar tazminatının davalılardan müteselsilen tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

3- Fazlaya ilişkin talebin reddine,

4- Harçlar Kanunu gereğince kabul edilen değer üzerinden alınması gereken toplam 632.967,20-TL harçtan daha önceden ödenen toplam 112.498,46-TL harç düşüldükten sonra eksik kalan 520.468,74-TL harcın davalılardan müştereken müteselsilen alınarak Hazineye irad kaydına,

5- Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiginden A.A.Ü.T. göre hesaplanan 677.322,00-TL nisbi vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine,

6- Davalılar kendisini vekil ile temsil ettirdiginden A.A.Ü.T göre hesaplanan 30.000,00-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı şirkete verilmesine,

7- Davacı tarafından yapılan; 44,40-TL Başvuru Harcı, 112.498,46-TL Peşin/nisbi Harcı, olmak üzere toplam 112.542,86TL harcın davalılardan müştereken müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

8- Davacı tarafından yapılan; 20.500,00-TL Bilirkişi ücreti, 19.154,96-TL Tebligat, Posta ve diğer masraflar, olmak üzere toplam 39.654,96-TL yargılama giderinin kabul red oranı dikkate alınarak 39.458,52-TL lik kısmının davalılardan müştereken müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, bakiye yargılama giderinin ise davacı üzerinde bırakılmasına,

Tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemeleri'nde İstinaf yolu açık olmak üzere gerekçeli kararın tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.