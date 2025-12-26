ANKARA BATI 2. AİLE MAHKEMESİ

DEMANDEUR : HIDAYET AKSU

MANDATAIRE : ME PAKIZE NARIN ERGAN

FAISANT L’OBJET D’UNE NOTIFICATION PAR VOIE D’ANNONCE

DÉFENDERESSE : ANA PAULA MURO ÖZSU

Adresse : Residence Beauregard Bat A 59 Rue Font Chevalier 07100 Annonay/ France

Dans le cadre de l’instance de divorce (divorce pour altération profonde du lien conjugal (contentieux)) actuellement pendante devant notre tribunal entre le demandeur, HİDAYET AKSU, et la défenderesse, ANA PAULA MURO ÖZSU ;

Dans la requête introductive d’instance, le demandeur a intenté une action en divorce contre la défenderesse, Ana Paula Muro Özsu, en faisant valoir que les parties appartiennent à des cultures opposées quant à leurs croyances, modes de vie, perspectives sociales et culturelles, ainsi que leurs habitudes alimentaires, et qu’elles n’ont pas vécu ensemble depuis de longues années. La présente action en divorce fait l’objet d’une notification par voie d’annonce, la signification de la requête introductive d’instance devant être réputée accomplie 7 jours après la date de publication du présent avis. Il est ainsi notifié à la défenderesse Ana Paula Muro Özsu qu’elle dispose d’un délai de deux semaines à compter de ladite signification pour déposer sa réponse à la demande. Conformément à l’article 139/1 du Code de procédure civile, il lui est en outre enjoint de prendre les dispositions nécessaires en vue d’une tentative de conciliation. Il est rappelé que, lors de l’audience, si l’une des parties est présente et souhaite la poursuite de la procédure, la partie absente ne pourra pas contester les actes accomplis en son absence. Il lui est également rappelé qu’elle doit, dans le délai impératif de deux semaines suivant la signification, déposer auprès du tribunal les documents qu’elle a mentionnés dans ses écritures mais qu’elle n’a pas encore produits, ou fournir les informations nécessaires afin que les pièces pouvant être obtenues d’une autre source puissent être requises. À défaut d’accomplissement de ces obligations dans le délai imparti, elle sera réputée avoir renoncé à se prévaloir desdits moyens de preuve. En conséquence, et dans le cadre de l’instance en divorce, la NOTIFICATION PAR VOIE D’ANNONCE tenant lieu de citation est faite à la défenderesse Ana Paula Muro Özsu, et sera réputée effectuée 7 jours après la date de publication du présent avis. 05/12/2025