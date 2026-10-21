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Ankara Batı 2. AİLE MAHKEMESİ

22-10-2026 00.00
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محكمة الأسرة الثانية (2) في غرب أنقرة

 

رقم الأساس: 2023/238 أساس

رقم القرار : 2026/338

 

بعد انتهاء المحاكمة العلنية التي أجرتها محكمتنا في دعوى الحضانة (تغيير الحضانة) التي رفعتها المدعية نبيلة إسماعيل محمد الزعمو ضد المدعى عليها نوفا علي إسماعيل الزعمو؛

الحكم:

 

1-

31/12/2015تم قبول الدعوى؛ والحكم بإلغاء حضانة محمد علي حسين سالم، من مواليد تلعفَر 

، عراقي الجنسية، حامل الهوية الأجنبية رقم 99495032450، ابن حسين سالم ونورا علي إسماعيل، واسقاط حق والدته في هذه الحضانة.

 

2-

ابلاغ السلطات المختصة بالوصاية عن الطفل الذي رُفعت حضانته.

ويُعلن تبليغ القرار الصادر بذلك، ليحل محل التبليغ الرسمي، بتاريخ 29/07/2026.

#İlangovtr Basın no ILN02572765