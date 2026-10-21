Ankara Batı 2. AİLE MAHKEMESİ

بعد انتهاء المحاكمة العلنية التي أجرتها محكمتنا في دعوى الحضانة (تغيير الحضانة) التي رفعتها المدعية نبيلة إسماعيل محمد الزعمو ضد المدعى عليها نوفا علي إسماعيل الزعمو؛

الحكم:

1-

31/12/2015تم قبول الدعوى؛ والحكم بإلغاء حضانة محمد علي حسين سالم، من مواليد تلعفَر

، عراقي الجنسية، حامل الهوية الأجنبية رقم 99495032450، ابن حسين سالم ونورا علي إسماعيل، واسقاط حق والدته في هذه الحضانة.

2-

ابلاغ السلطات المختصة بالوصاية عن الطفل الذي رُفعت حضانته.



ويُعلن تبليغ القرار الصادر بذلك، ليحل محل التبليغ الرسمي، بتاريخ 29/07/2026.