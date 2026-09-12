ANKARA BATI 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N SANIK : MUHAMMET TUNCEL, Hasan ve Gülzade oğlu, 04/07/1993 Beypazarı doğumlu, TC Kimlik No.23510401624

SUÇ : Nitelikli Dolandırıcılık

SUÇ TARİHİ : 01/12/2021

KANUN MADDESİ : 5237 Sayılı TCK 158/1-l,son, 43/1, 52/2, 52/4

HÜKÜM : 6 Yıl 3 Ay Hapis ve 400.000,00 TL Adli Para Cezası

Nitelikli Dolandırıcılık suçundan sanık Muhammet Tuncel hakkında verilen gerekçeli karar, sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye geneli 50 bin tiraj üstü gazetelerin birinde, genel bir internet haber sitesinde ve Basın İlan Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 11/09/2026