ANKARA BATI 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

Davacı Tuncay Karaaslan tarafından mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Adresinizde bulunamadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce 18/03/2025 tarih 2022/680 Esas - 2025/208 Karar sayılı "Davanın kabulü ile, Yozgat ili, Yozgat Merkez ilçesi, Osmanpaşa mahallesi, cilt no:89 hane no:133 bsn:83'de nüfusa kayıtlı 72499029596 T.C Kimlik numaralı Tuncay Karaaslan ile İsmayıl ve Sevil 'den olma 20/01/1972 Bakü doğumlu Pervane Mammadova'nın Türk Medeni Kanunu'nun 166/1. maddesi uyarınca boşanmalarına," davalı Pervane Mammadova'ya ilanen tebliğ olunur. 18/11/2025