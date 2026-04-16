ANKARA BATI 9. AİLE MAHKEMESİNDEN

Davacı HABİB BAŞARAN tarafından Davalı Lahouarıa Boucıf aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

1-Davanın KABULÜ ile; YOZGAT İli, MERKEZ İlçesi, DAMBASAN Mah./ Köyü. Cilt No:34 Hane No:3 BSN:80'de nüfusa kayıtlı, 17/02/1972 doğumlu, 64297301912 TC Kimlik No'lu HABİB BAŞARAN ile, 19/02/1976 doğumlu Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti uyruklu LAHOUARIA BOUCIF 'ın Türk Medeni Kanunu'nun 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Nüfus kayıt örneklerinin tetkikinde tarafların müşterek çocukları bulunmadığı görülmekle velayet, iştirak nafakası, şahsi münasebet tesisi hususunda karar verilmesine yer olmadığına,

3-Davacının maddi tazminat talebinin KABULÜ ile; TMK'nin 174/1. maddesi gereğince 250.000,00 TL maddi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Davacının manevi tazminat talebinin KABULÜ ile; TMK'nin 174/2. maddesi gereğince 250.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Tarafların birbirlerinden TMK'nun 175. Md'de düzenlenen yoksulluk nafakasına ilişkin herhangi bir talepleri bulunmadığı görülmekle bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

Dair, verilen karar teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 10/04/2026