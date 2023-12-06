ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/940

KARAR NO : 2023/942

DAVACI : HİLMİ ELİBOL

MİRASÇISI: OKTAY ELİBOL - T.C. No: 20254908662

Davacı HİLMİ ELİBOL Mirasçıları OLCAY ELİBOL, OKTAY ELİBOL VE ZEYNEP ELİBOL ile Davalılar, DOĞAN AVCI, YASİN ALTIKULAÇ, ÖZ HİLTAŞ İNŞAAT İTHALAT İHRACAT TURİZM TAAHHÜT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Genel Kurul Kararının İptali davası nedeniyle;

Mahkememizce davacı Hilmi Elibol mirasçısı Oktay Elibol'un adresi tespit edilemediğinden;

Mahkememizin 20/09/2023 tarihli ve 2022/940 esas, 2023//942 karar sayılı ilamı ile; "davanın reddine" karar verilmiş olup, kararın ilan tarihinden itibaren yasanın belirlediği 7 gün sonrasında tebliğ edilmiş sayılacağı, bu süreden sonra 2 hafta içerisinde karara karşı istinaf kanun yoluna başvurabileceğiniz, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.