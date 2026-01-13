ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Ankara İli, Mamak İlçesi, Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında konut yapılması amacıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36’ncı maddesi uyarınca kapalı teklif usulüyle Arsa/Kat Karşılığı İnşaat İhalesi gerçekleştirilecektir. Tablo-1’de gösterilen parsellere karşılık olarak, Tablo-2’de belirtilen parseller yüklenici uhdesinde bırakılacaktır. Bu kapsamda, ihaleye esas idareye verilecek asgari Emsale esas inşaat alanı 674.876,67 m² (Tablo-1) ve yüklenici hissesine düşen Emsale esas inşaat alanı 1.886.495,43 m2 (Tablo-2) olarak belirlenmiştir. İstekliler tarafından sunulacak teklifler, Tablo-2 de Yüklenici hissesine düşen parseller üzerinden oluşturulacak olup, istekliler Tablo-3’te yer alan sıra ve düzen esas alınmak suretiyle 20.000,00 m²’den az olmamak kaydı ile taahhüt ettikleri miktarını teklif mektubunda açıkça belirtmekle yükümlüdür.



TABLO-1 İDAREYE YAPILACAK PARSELLER MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ KULLANIM EMSAL KAT ADEDİ EMSALE ESAS İNŞAAT ALANI (M2) TAHMİNİ BEDEL (TL) KÖSTENCE-TEPECİK 52963/6 8.026,84 KONUT 2 Yençok: 12 kat 16.053,68 345.154.120,00 52975/3 16.258,52 KONUT 2 Yençok: 12 kat 32.517,04 699.116.360,00 53001/14 3.244,31 KONUT 2 Yençok: 12 kat 6.488,62 139.505.330,00 52973/2 18.189,27 KONUT 2 Yençok: 12 kat 36.378,54 782.138.610,00 TEPECİK-DOSTLAR 53258/1 24.612,11 KONUT 2 Yençok: 12 kat 49.224,22 1.058.320.730,00 52985/1 18.694,36 KONUT 2 Yençok: 12 kat 37.388,72 803.857.480,00 52986/1 21.518,08 KONUT 2 Yençok: 12 kat 43.036,16 925.277.440,00 ARAPLAR-DERBENT 52116/2 10.343,00 KONUT 2.5 Yençok: 16 kat 25.857,50 555.936.250,00 52115/2 8.782,00 KONUT 2.5 Yençok: 16 kat 21.955,00 472.032.500,00 51952/1 5.418,00 KONUT 2.5 Yençok: 16 kat 13.545,00 291.217.500,00 DERBENT 51601/2 11.718,00 KONUT 2.5 Yençok: 16 kat 29.295,00 629.842.500,00 52117/3 11.702,00 KONUT 2.5 Yençok: 16 kat 29.255,00 628.982.500,00 DERBENT 51936/3 10.000,00 KONUT 2.5 Yençok: 16 kat 25.000,00 537.500.000,00 52677/2 14.079,41 KONUT 2.5 Yençok: 16 kat 35.198,53 756.768.287,50 DUTLUK 52253/4 16.200,00 KONUT 2.5 Yençok: 16 kat 40.500,00 870.750.000,00 52254/1 10.769,00 KONUT 2.5 Yençok: 16 kat 26.922,50 578.833.750,00 52258/3 30.889,00 KONUT 2.5 Yençok: 16 kat 77.222,50 1.660.283.750,00 52264/4 12.973,00 KONUT 2.5 Yençok: 16 kat 32.432,50 697.298.750,00 BOĞAZİÇİ 51126/2 18.191,98 KONUT 2 Yençok: 12 kat 36.383,96 782.255.140,00 YEŞİLBAYIR 53170/1 7.079,29 KONUT 1.6 Yençok: 12 kat 11.326,86 243.527.576,00 53172/1 11.763,79 KONUT 1.6 Yençok: 12 kat 18.822,06 404.674.376,00 53176/2 5.050,03 KONUT 1.6 Yençok: 12 kat 8.080,05 173.721.032,00 53171/1 13.745,77 KONUT 1.6 Yençok: 12 kat 21.993,23 472.854.488,00 TOPLAM 674.876,67 14.509.848.469,50





TABLO-2 YÜKLENİCİNİN HİSSESİNE DÜŞECEK PARSELLERİN LİSTESİ MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ KULLANIM EMSAL KAT ADEDİ EMSALE ESAS İNŞAAT ALANI (M2) TAHMİNİ BEDEL (TL) ÜREĞİL 51173/5 3.958,68 KSA 2 Yençok: 16 kat 7.917,36 170.223.240,00 51176/2 14.681,00 KSA 2 Yençok: 16 kat 29.362,00 631.283.000,00 51177/2 9.656,00 KSA 2 Yençok: 16 kat 19.312,00 415.208.000,00 51183/2 18.643,00 KSA 2 Yençok: 16 kat 37.286,00 801.649.000,00 51339/10 5.237,00 KSA 2 Yençok: 16 kat 10.474.00 225.191.000,00 51969/2 4.700,00 TİCARET 2 Yençok: 8 kat 9.400,00 202.100.000,00 KÖSTENCE-TEPECİK 52998/3 5.269,85 KONUT 2 Yençok: 12 kat 10.539,70 226.603.550,00 52999/5 6.914,77 KONUT 2 Yençok: 12 kat 13.829,54 297.335.110,00 53000/8 9.383,27 KONUT 2 Yençok: 12 kat 18.766,54 403.480.610,00 53001/11 3.521,05 KONUT 2 Yençok: 12 kat 7.042,10 151.405.150,00 53229/2 2.735,64 KONUT 2 Yençok: 12 kat 5.471,28 117.632.520,00 53233/1 16.196,02 KONUT 2 Yençok: 12 kat 32.392,04 696.428.860,00 53234/1 14.464,24 KONUT 2 Yençok: 12 kat 28.928,48 621.962.320,00 53235/1 21.439,20 KONUT 2 Yençok: 12 kat 42.878,40 921.885.600,00 53244/7 1.500,00 KONUT 2 Yençok: 12 kat 3.000,00 64.500.000,00 53245/12 15.542,37 KONUT 2 Yençok: 12 kat 31.084,74 668.321.910,00 52993/1 17.682,63 KONUT 2 Yençok: 12 kat 35.365,26 760.353.090,00 52995/1 20.848,58 KONUT 2 Yençok: 12 kat 41.697,16 896.488.940,00 52972/4 20.688,52 KONUT 2 Yençok: 12 kat 41.377,04 889.606.360,00 52996/1 6.368,42 TİCARET 1.2 Yençok: 5 kat 7.642,10 164.305.236,00 53231/1 3.072,07 TİCARET 0.5 Yençok: 3 kat 1.536,04 33.024.752,50 52997/3 2.294,71 TİCARET 1.2 Yençok: 5 kat 2.753,65 59.203.518,00 TEPECİK-DOSTLAR 52979/3 9.570,10 KONUT 2 Yençok: 12 kat 19.140,20 411.514.300,00 52978/4 15.247,65 KONUT 2 Yençok: 12 kat 30.495,30 655.648.950,00 52965/3 16.229,12 KONUT 2 Yençok: 12 kat 32.458,24 697.852.160,00 52966/3 15.702,00 KONUT 2 Yençok: 12 kat 31.404,00 675.186.000,00 52984/1 16.441,99 KONUT 2 Yençok: 12 kat 32.883,98 707.005.570,00 52969/4 9.897,23 KONUT 2 Yençok: 12 kat 19.794,46 425.580.890,00 52968/1 18.326,50 KONUT 2 Yençok: 12 kat 36.653,00 788.039.500,00 52983/1 10.407,06 KONUT 2 Yençok: 12 kat 20.814,12 447.503.580,00 52977/1 12.821,59 KONUT 2 Yençok: 12 kat 25.643,18 551.328.370,00 52967/1 5.479,34 TİCARET 1.2 Yençok: 5 kat 6.575,21 141.366.972,00 52964/1 16.153,80 KONUT 2 Yençok: 12 kat 32.307,60 694.613.400,00 52980/1 13.240,96 KONUT 2 Yençok: 12 kat 26.481,92 569.361.280,00 52962/13 2.105,03 KONUT 2 Yençok: 12 kat 4.210,06 90.516.290,00 52962/15 2.004,60 KONUT 2 Yençok: 12 kat 4.009,20 86.197.800,00 52981/1 15.771,81 KONUT 2 Yençok: 12 kat 31.543,62 678.187.830,00 ARAPLAR-DERBENT 52115/4 7.693,00 KONUT 2.5 Yençok: 16 kat 19.232,50 413.498.750,00 52189/12 10.743,17 KONUT 2.5 Yençok: 16 kat 26.857,93 577.445.387,50 51944/3 4.226,00 TİCARET 1 Yençok: 5 kat 4.226,00 90.859.000,00 51944/7 33.998,00 KONUT 2.5 Yençok: 16 kat 84.995,00 1.827.392.500,00 51948/1 9.961,00 KONUT 2.5 Yençok: 16 kat 24.902,50 535.403.750,00 DERBENT 51594/3 12.343,00 KONUT 2.5 Yençok: 16 kat 30.857,50 663.436.250,00 51595/2 13.159,00 KONUT 2.5 Yençok: 16 kat 32.897,50 707.296.250,00 52114/2 14.787,00 KONUT 2.5 Yençok: 16 kat 36.967,50 794.801.250,00 51604/2 7.618,88 KONUT 2.5 Yençok: 16 kat 19.047,20 409.514.800,00 DERBENT 51930/2 15.968,91 KONUT + TİCARET 2.5 Yençok: 16 kat 39.922,28 858.328.912,50 51372/4 4.699,00 KSA 2 Yençok: 12 kat 9.398,00 202.057.000,00 53439/1* 87.908,75 TURİZM TİCARET 1.6 Yençok: 16 kat 14.654,00 4.585.320.400,00 51931/1 4.667,00 KONUT + TİCARET 2.5 Yençok: 16 kat 11.667,50 250.851.250,00 51935/3 10.054,00 KONUT + TİCARET 2.5 Yençok: 16 kat 25.135,00 540.402.500,00 51937/1 8.998,00 KONUT + TİCARET 2.5 Yençok: 16 kat 22.495,00 483.642.500,00 53437/1 28.402,89 TİCARET 1.6 Yençok: 8 kat 45.444,62 977.059.416,00 53438/2 7.304,36 TİCARET 1.6 Yençok: 8 kat 11.686,98 251.269.984,00 DUTLUK 52257/5 9.219,60 KONUT 2.5 Yençok: 16 kat 23.049,00 495.553.500,00 52258/5 9.024,00 KONUT 2.5 Yençok: 16 kat 22.560,00 485.040.000,00 52261/2 6.397,92 KONUT 2.5 Yençok: 16 kat 15.994,80 343.888.200,00 52264/6 4.239,73 KONUT 2.5 Yençok: 16 kat 10.599,33 227.885.487,50 52266/2 29.313,40 KONUT 2.5 Yençok: 16 kat 73.283,50 1.575.595.250,00 52268/7 5.984,31 KONUT 2.5 Yençok: 16 kat 14.960,78 321.656.662,50 52270/4 1.005,00 TİCARET 2 Yençok: 16 kat 2.010,00 43.215.000,00 52272/5 8.469,40 TİCARET 2 Yençok: 16 kat 16.938,80 364.184.200,00 52268/3 6.688,00 KONUT 2.5 Yençok: 16 kat 16.720,00 359.480.000,00 52253/3 11.342,00 KONUT 2.5 Yençok: 16 kat 28.355,00 609.632.500,00 53224/4 6.979,00 KONUT 2.5 Yençok: 16 kat 17.447,50 375.121.250,00 BOĞAZİÇİ 51117/2 7.025,21 KONUT 2 Yençok: 12 kat 14.050,42 302.084.030,00 51120/1 8.056,39 KONUT 2 Yençok: 12 kat 16.112,78 346.424.770,00 51123/1 10.966,43 KONUT 2 Yençok: 12 kat 21.932,86 471.556.490,00 51125/3 8.443,32 KONUT 2 Yençok: 12 kat 16.886,64 363.062.760,00 51127/2 5.509,23 TİCARET 1 Yençok: 5 kat 5.509,23 118.448.445,00 YEŞİLBAYIR 53161/2 9.817,40 KONUT 1.6 Yençok: 12 kat 15.707,84 337.718.560,00 53154/1 24.698,00 KONUT 1.6 Yençok: 12 kat 39.516,80 849.611.200,00 53155/1 1.768,71 KONUT 1.6 Yençok: 12 kat 2.829,94 60.843.624,00 53156/1 1.554,61 KONUT 1.6 Yençok: 12 kat 2.487,38 53.478.584,00 53157/1 2.189,01 KONUT 1.6 Yençok: 12 kat 3.502,42 75.301.944,00 53157/3 611,28 KONUT 1.6 Yençok: 12 kat 978,05 21.028.032,00 53158/1 15.089,03 KONUT 1.6 Yençok: 12 kat 24.142,45 519.062.632,00 53159/1 2.447,04 KONUT 1.6 Yençok: 12 kat 3.915,26 84.178.176,00 53162/1 11.756,55 KONUT 1.6 Yençok: 12 kat 18.810,48 404.425.320,00 53163/1 16.824,84 KONUT 1.6 Yençok: 12 kat 26.919,74 578.774.496,00 53173/2 3.140,90 KONUT 1.6 Yençok: 12 kat 5.025,44 108.046.960,00 53174/1 7.665,97 KONUT 1.6 Yençok: 12 kat 12.265,55 263.709.368,00 53181/1 1.549,14 KONUT 1.6 Yençok: 12 kat 2.478,62 53.290.416,00 53175/3 9.607,36 KONUT + TİCARET 1.6 Yençok: 12 kat 15.371,78 330.493.184,00 53179/2 1.649,34 KONUT + TİCARET 1.6 Yençok: 12 kat 2.638,94 56.737.296,00 53198/4 1.181,21 TİCARET 1 Yençok: 5 kat 1.181,21 25.396.015,00 53177/1 8.410,24 KONUT 1.6 Yençok: 12 kat 13.456,38 289.312.256,00 TOPLAM 1.886.495,43 42.120.911.166,50





TABLO-3 YÜKLENİCİNİN TEKLİF VERECEĞİ SIRALI PARSELLER LİSTESİ SIRA NO ETAPLAR ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ KULLANIM EMSAL İNŞAAT ALANI 1 5 51604/2 7.618,88 KONUT 2,5 19.047,20 2 4 51944/7 33.998,00 KONUT 2,5 84.995,00 3 3 52979/3 9.570,10 KONUT 2 19.140,20 4 2 52999/5 6.914,77 KONUT 2 13.829,54 5 7 52264/6 4.239,73 KONUT 2,5 10.599,33 6 8 51117/2 7.025,21 KONUT 2 14.050,42 7 6 51930/2 15.968,91 KONUT+TİCARET 2,5 39.922,28 8 10 53177/1 8.410,24 KONUT 1,6 13.456,38 9 2 53233/1 16.196,02 KONUT 2 32.392,04 10 3 52968/1 18.326,50 KONUT 2 36.653,00 11 4 51948/1 9.961,00 KONUT 2,5 24.902,50 12 5 52114/2 14.787,00 KONUT 2,5 36.967,50 13 6 51931/1 4.667,00 KONUT+TİCARET 2,5 11.667,50 14 7 52268/7 5.984,31 KONUT 2,5 14.960,78 15 8 51120/1 8.056,39 KONUT 2 16.112,78 16 10 53174/1 7.665,97 KONUT 1,6 12.265,55 17 2 52998/3 5.269,85 KONUT 2 10.539,70 18 2 53000/8 9.383,27 KONUT 2 18.766,54 19 2 53001/11 3.521,05 KONUT 2 7.042,10 20 2 53229/2 2.735,64 KONUT 2 5.471,28 21 2 53234/1 14.464,24 KONUT 2 28.928,48 22 2 53235/1 21.439,20 KONUT 2 42.878,40 23 2 53244/7 1.500,00 KONUT 2 3.000,00 24 2 53245/12 15.542,37 KONUT 2 31.084,74 25 2 52993/1 17.682,63 KONUT 2 35.365,26 26 2 52995/1 20.848,58 KONUT 2 41.697,16 27 2 52972/4 20.688,52 KONUT 2 41.377,04 28 3 52978/4 15.247,65 KONUT 2 30.495,30 29 3 52965/3 16.229,12 KONUT 2 32.458,24 30 3 52966/3 15.702,00 KONUT 2 31.404,00 31 3 52984/1 16.441,99 KONUT 2 32.883,98 32 3 52969/4 9.897,23 KONUT 2 19.794,46 33 3 52983/1 10.407,06 KONUT 2 20.814,12 34 3 52977/1 12.821,59 KONUT 2 25.643,18 35 3 52964/1 16.153,80 KONUT 2 32.307,60 36 3 52980/1 13.240,96 KONUT 2 26.481,92 37 3 52962/13 2.105,03 KONUT 2 4.210,06 38 3 52962/15 2.004,60 KONUT 2 4.009,20 39 3 52981/1 15.771,81 KONUT 2 31.543,62 40 4 52115/4 7.693,00 KONUT 2,5 19.232,50 41 4 52189/12 10.743,17 KONUT 2,5 26.857,93 42 5 51594/3 12.343,00 KONUT 2,5 30.857,50 43 5 51595/2 13.159,00 KONUT 2,5 32.897,50 44 6 51935/3 10.054,00 KONUT + TİCARET 2,5 25.135,00 45 6 51937/1 8.998,00 KONUT + TİCARET 2,5 22.495,00 46 7 52257/5 9.219,60 KONUT 2,5 23.049,00 47 7 52258/5 9.024,00 KONUT 2,5 22.560,00 48 7 52261/2 6.397,92 KONUT 2,5 15.994,80 49 7 52266/2 29.313,40 KONUT 2,5 73.283,50 50 7 52268/3 6.688,00 KONUT 2,5 16.720,00 51 7 52253/3 11.342,00 KONUT 2,5 28.355,00 52 7 53224/4 6.979,00 KONUT 2,5 17.447,50 53 8 51123/1 10.966,43 KONUT 2 21.932,86 54 8 51125/3 8.443,32 KONUT 2 16.886,64 55 10 53161/2 9.817,40 KONUT 1,6 15.707,84 56 10 53154/1 24.698,00 KONUT 1,6 39.516,80 57 10 53155/1 1.768,71 KONUT 1,6 2.829,94 58 10 53156/1 1.554,61 KONUT 1,6 2.487,38 59 10 53157/1 2.189,01 KONUT 1,6 3.502,42 60 10 53157/3 611,28 KONUT 1,6 978,05 61 10 53158/1 15.089,03 KONUT 1,6 24.142,45 62 10 53159/1 2.447,04 KONUT 1,6 3.915,26 63 10 53162/1 11.756,55 KONUT 1,6 18.810,48 64 10 53163/1 16.824,84 KONUT 1,6 26.919,74 65 10 53173/2 3.140,90 KONUT 1,6 5.025,44 66 10 53181/1 1.549,14 KONUT 1,6 2.478,62 67 10 53175/3 9.607,36 KONUT + TİCARET 1,6 15.371,78 68 10 53179/2 1.649,34 KONUT + TİCARET 1,6 2.638,94 TOPLAM 1.517.188,23



*Tablo-3’te Kentsel Servis Alanı (KSA), Ticaret ve Turizm-Ticaret parselleri dahil edilmemiştir.

1- Bu işin tahmin edilen bedeli (Keşif Bedeli); 31 Ocak 2025 tarih ve 32799 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2025 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ” de yer alan yapı sınıflarından IV-A ve IV-C grubu yapıların birim maliyeti ile ihale konusu parsellerin emsale esas inşaat alanının (2.561.372,10 m2) çarpımından oluşup 56.630.759.636,00 TL. (Elli Altı Milyar Altı Yüz Otuz Milyon Yedi Yüz Elli Dokuz Bin Altı Yüz Otuz Altı Türk Lirası)‘dır. Tablo-2’de yer alan 53439 Ada 1 parsel için yapı sınıfı IV-C grubu, diğer tüm ada parseller IV-A grubu esas alınarak hesap yapılmıştır.

2-İhale 29.01.2026 Perşembe Günü, saat 14.30’da Hipodrom Caddesi No:5 Kat:1 Yenimahalle/ANKARA adresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi binası içerisindeki Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

3- İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı İhale ve İdari İşler Şube Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No:5 A Blok Kat:3 Yenimahalle/ANKARA adresinde 28.01.2026 tarihi saat 16.00’ya kadar görülebilir.

4- İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler noter tasdikli ve ayrı ayrı yevmiye numarası alınarak sunulabileceği gibi aslı ibraz edilmek kaydı ile İdare tarafından aslı gibidir yapılmak suretiyle de sunulabilecektir.

5- Bu ihaleye Ortak Girişimler teklif verebilecektir. İstekliler, ihaleye katılmak için örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte aşağıda belirtilen belgeleri sunacaklardır;

-İkametgâh belgesi veya Tebligat için Türkiye’de bir adres göstermesi.

-İstekli gerçek kişi ise; Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası kayıt belgesi, Noter tasdikli imza beyannamesi, istekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa iştirak edenin noter tasdikli vekâletname ile imza beyannamesini vermesi.

-İstekli tüzel kişi ise; Şirketse Ticaret Odası kayıt belgesi, Şirket İmza Sirkülerini, Ticaret sicil gazetesi ve ortaklık durum belgesi, tüzel kişi adına vekâleten teklifte bulunması durumunda teklifi yapacak kişi adına noter onaylı vekâletname ile imza beyannamesi; Dernek veya Vakıfsa taşınmaz satın alma ve kat karşılığı inşaat yapma yetkisini gösterir Genel Kurul Kararı ile teklifte bulunacak kişilerin yetki belgesinin noter onaylı suretini, imza beyannamesini.

-İşin tahmin edilen bedelinin (keşif bedelinin) %3’ü (Yüzde Üç) oranında 56.630.759.636,00TLx%3 =1.698.922.789,08 (Bir Milyar Altı Yüz Doksan Sekiz Milyon Dokuz Yüz Yirmi İki Bin Yedi Yüz Seksen Dokuz Türk Lirası Sekiz Kuruş) Geçici Teminat vermesi, Geçici teminata ait banka teminat makbuzu, banka teminat mektubu olması halinde, banka mektubu limit içi ve süresiz olması gerekmektedir. Geçici teminatlar E-teminat olarak verilebilir. E-teminatlarda süresiz olacaktır.

-İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı’ndan alınacak yer görme belgesini;

-İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair dosya alındısı makbuzunun aslını;

-İhale tarihi itibariyle İdari şartnamenin 11. Maddesinde belirtilen durumda olmadığına dair taahhütname,

-İsteklilerin, ihalenin yapılacağı tarihten önceki son 10 (on) yıl içinde tek sözleşmeye dayalı yapmış olduğu işe ait; minimum 120.000 m2'lik inşaat alanlı Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) ve İşin Sözleşmesi (İş bitirme belgesi olarak kabul edilecektir) veya işin tahmin edilen bedelinin (keşif bedelinin) en az %5’i kadar Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği, B Üst Yapı Bina İşleri II veya B Üst Yapı Bina İşleri III. Grup İşlere ait iş deneyim belgesi, (Yurt dışında gerçekleştirilen işler için, İlgili kurum, kuruluş, yetkililer tarafından düzenlenmiş iş bitirme belgesi veya onaylı iş deneyimini tevsik amacıyla sözleşme ve işin kabul belgesinin sunulması halinde bu belgeler iş deneyim belgesi olarak kabul edilir.). İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması zorunludur. İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması halinde; diğer ortaklar, istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilirler.

-İstekli tarafından, tahmin edilen bedelinin (keşif bedelinin) %7’sinden az olmamak kaydıyla Şirket Cirosu sunulacaktır. Ciro hesaplanırken yapım işi ciro ayrımı aranmamaktadır. (Son 3 yıl içindeki bir yılda veya oranları sağlayacak şekilde son 3 yıl içerisindeki 2 yılın ortalaması veya son 3 yılın ortalaması olarak da sunulabilir.) Ciroya ait bilgilerin Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur.

-İşin tahmin edilen bedelinin (keşif bedelinin) %15’inden az olmamak kaydıyla banka referans mektubu verilecektir. Referans mektubu için belirlenen tutar, birden fazla bankadan alınan tutarların toplamı olarak sunulabilir. İstekli tarafından sunulan banka referans mektubundaki “üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduat”, “kullanılmamış nakdi kredi” ve ‘‘kullanılmamış gayri nakdi kredisinin” herhangi biri, ikisi ya da tamamı toplanmak suretiyle yeterlilik kriterleri sağlanabilir.)

-Ortak Girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde; noter tasdikli “Ortak Girişim Beyannamesi” ve ortaklarca imzalı “Ortaklık Sözleşmesi” ibraz edilecektir

-İdari Şartnamenin 10. Maddesinin “H/1” bendi dışında istenilen belgelerin tamamı Ortak Girişimin ortaklarınca münferiden karşılanacaktır. Ancak; Geçici Teminat Mektubu, Ortak Girişim ortaklarından herhangi biri tarafından veya müştereken karşılanabilecektir. Ciroya ve Banka referans mektubuna ilişkin kriterlerin her bir ortak tarafından iş ortaklığı hissesi oranında karşılanacaktır.

-İhaleye yönelik hazırlanmış olan İdari Şartname, Sözleşme Tasarısı ve eki özel teknik şartnameler-mahal listeleri kopyalarının istekli tarafından kaşe/imza edilmiş nüshaları.

6- İsteklilerin, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü, saat 12.00’a kadar ihalenin yapılacağı İhale Komisyonu Encümen Başkanlığına, (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Hipodrom Caddesi No:5 Kat:7 Yenimahalle/ANKARA) makbuz karşılığında vermesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

7- İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek teklifler okunaklı bir şekilde yazılacaktır. Teklif mektubunda silinti, kazıntı olmayacak; düzeltme veya karalama yapılmamış olacaktır.

8- İşbu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup arsa/kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale İdari Şartnamesi ve eklerindeki hükümler uygulanacaktır.

9- Bu işin şartnamesi 10.000,00 TL (On bin Türk Lirası) (KDV Dahil) bedel karşılığında, 28.01.2026 Çarşamba günü saat 16.00’ya kadar Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı İhale ve İdari İşler Şube Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No:5 A Blok Kat:3 Yenimahalle/ANKARA adresinden temin edilebilecektir.

İDARENİN ADI: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı

BİRİM: Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı İhale ve İdari İşler Şube Müdürlüğü

ADRES: Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 A Blok Kat:3 Yenimahalle/ANKARA

TELEFON:0312 507 21 53

İLAN OLUNUR