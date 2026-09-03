ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ÖRGÜTLÜ SUÇLAR SORUŞTURMA BÜROSU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/121786 soruşturma sayılı dosyası ile Hüseyin Kaan AKKUŞ (TC:22913509012) ve Zuhat ALTUNÇ (TC:26683569016) haklarında TCK'nın 220/2, 149/1.a-c-f-g, 170/1.c.1, 106/2.a-d, 151/1 ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun 13/1 suçlarından soruşturma yürütülmekte olup, şüphelilerin Türkiye'de tebligata yararlı adresleri tespit edilememiş ve bugüne kadar kendilerine ulaşılamamıştır. 15 gün içinde gelmediği taktirde CMK 247. maddesinde yer alan şekli hükümler yerine getirildikten sonra hakkında kaçak olduğuna dair karar verileceği ve CMK 248. maddesinde yer alan "Türkiye'de bulunan mallarına, hak ve alacaklarına amaçla orantılı olarak Sulh Ceza Hakimliği veya Mahkeme tarafından el konulabileceği, gerektiğinde idaresi için kayyım atanabileceği, CMK'nın 248/5 maddesi uyarınca, CMK'nın 100 ve devamı maddeleri gereğince Sulh Ceza Hakimliği tarafından el konulabileceği, gerektiğinde idaresi için kayyım atanabileceği, CMK'nın 248/5 maddesi uyarınca, CMK'nın 100 ve devamı maddeleri gereğince Sulh Ceza Hakimliği tarafından Yokluğunda Tutuklama kararı verilebileceği" hususu ihtar olunur.