ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİNDEN

ALACAKLI : TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ,

VEKİLİ : Av. Yusuf Asil Doğruol(TBB No: 76148)

BORÇLU : ERKAN BİRYAN, 383*****208TC Nolu

Cumhuriyet Mahalle İki Nisan Bulvarı Konutları Sitesi C Blok 56C İç Kapı No: 2 İpekyolu / VAN



BORÇ MİKTARI : 5.573.753,11 TL.



Borçlunun yukarıda yazılı yerleşim yerine 30 günlük icra emri tebliğe gönderilmiş, borçlunun yerleşim yeri adresi YIKIK olduğundan bahisle icra emri bila tebliğ iade edilmiştir. Yapılan incelemede mernis adres kaydı olmadığı görülmüştür. yapılan araştırmada borçlunun tebligata yarar yerleşim yeri tespit edilemediğinden icra emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Yukarıda yazılı borcu işbu icra emrinin gazete ile neşir tarihinden itibaren kanuni süre olan 30 gün ve 15 gün ilavesi ile birlikte 45 gün içinde icra dairesine ait banka hesabına;2.403.564,96 TL 464/8181990 nolu Ticari Kredi kaynaklanan ASIL ALACAK (İstenen:%90 Yıllık Diğer)

346.865,29 TL 464/6289116 nolu Tek Hesap kaynaklanan ASIL ALACAK(İstenen:%51 Yıllık Diğer) 273.952,43 TL 9792********7160 nolu Kredi Kartı kaynaklanan ASIL ALACAK(İstenen:%60.48 Yıllık Diğer) 2.710,40 TL 464/8219883 nolu SİGORTA ALACAK HESABI kaynaklanan ASIL ALACAK(İstenen:%39.72 Yıllık Diğer) 163.500,00 TL Çek Yaprağı Sorumluluğundan kaynaklanan ASIL ALACAK --DEPO TALEBLİDİR 185.618,58 TL 464/8181990 nolu Ticari Kredi kaynaklanan İŞLEMİŞ FAİZ ALACAĞI 9.280,93 TL 464/8181990 nolu Ticari Kredi kaynaklanan BSMV 7.270,33 TL 464/8164988 nolu Ticari Kredi kaynaklanan BSMV 145.406,50 TL 464/8164988 nolu Ticari Kredi kaynaklanan İŞLEMİŞ FAİZ ALACAĞI 11.988,48 TL 464/6289116 nolu Tek Hesap kaynaklanan İŞLEMİŞ FAİZ ALACAĞI 599,42 TL 464/6289116 nolu Tek Hesap kaynaklanan BSMV 59.614,21 TL 9792********7160 nolu Kredi Kartı kaynaklanan İŞLEMİŞ FAİZ ALACAĞI 2.987,53 TL 9792********7160 nolu Kredi Kartı kaynaklanan BSMV 78,00 TL 464/8219883 nolu SİGORTA ALACAK HESABI kaynaklanan İŞLEMİ FAİZ ALACAĞI 3,90 TL 464/8219883 nolu SİGORTA ALACAK HESABI kaynaklanan BSMV 5.573.753,11 TL Toplam Alacak

İcra harç ve masrafları, vekalet ücreti ile birlikte ödemeniz, İİK.nun 149. maddesi gereğince bu süre içinde borcu ödemez veya icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirmediğiniz takdirde alacaklının dosyadan ipotekli bulunan taşınmaz/ların satışını isteyebileceği hususu ilanen tebliğ ve ihtar olunur.