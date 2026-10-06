ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİNDEN
ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİNDEN
İCRA EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ
DOSYA NO: 2026/636 ESAS
ALACAKLI : TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ,
VEKİLİ : Av. Yusuf Asil Doğruol(TBB No: 76148)
BORÇLU : ERKAN BİRYAN, 383*****208TC Nolu
Cumhuriyet Mahalle İki Nisan Bulvarı Konutları Sitesi C Blok 56C İç Kapı No: 2 İpekyolu / VAN
BORÇ MİKTARI : 5.573.753,11 TL.
Borçlunun yukarıda yazılı yerleşim yerine 30 günlük icra emri tebliğe gönderilmiş, borçlunun yerleşim yeri adresi YIKIK olduğundan bahisle icra emri bila tebliğ iade edilmiştir. Yapılan incelemede mernis adres kaydı olmadığı görülmüştür. yapılan araştırmada borçlunun tebligata yarar yerleşim yeri tespit edilemediğinden icra emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Yukarıda yazılı borcu işbu icra emrinin gazete ile neşir tarihinden itibaren kanuni süre olan 30 gün ve 15 gün ilavesi ile birlikte 45 gün içinde icra dairesine ait banka hesabına;2.403.564,96 TL 464/8181990 nolu Ticari Kredi kaynaklanan ASIL ALACAK (İstenen:%90 Yıllık Diğer)
346.865,29 TL
|464/6289116 nolu Tek Hesap kaynaklanan ASIL ALACAK(İstenen:%51 Yıllık Diğer)
273.952,43 TL
|9792********7160 nolu Kredi Kartı kaynaklanan ASIL ALACAK(İstenen:%60.48 Yıllık Diğer)
2.710,40 TL
|464/8219883 nolu SİGORTA ALACAK HESABI kaynaklanan ASIL ALACAK(İstenen:%39.72 Yıllık Diğer)
163.500,00 TL
|Çek Yaprağı Sorumluluğundan kaynaklanan ASIL ALACAK --DEPO TALEBLİDİR
185.618,58 TL
|464/8181990 nolu Ticari Kredi kaynaklanan İŞLEMİŞ FAİZ ALACAĞI
9.280,93 TL
|464/8181990 nolu Ticari Kredi kaynaklanan BSMV
7.270,33 TL
|464/8164988 nolu Ticari Kredi kaynaklanan BSMV
145.406,50 TL
|464/8164988 nolu Ticari Kredi kaynaklanan İŞLEMİŞ FAİZ ALACAĞI
11.988,48 TL
|464/6289116 nolu Tek Hesap kaynaklanan İŞLEMİŞ FAİZ ALACAĞI
599,42 TL
|464/6289116 nolu Tek Hesap kaynaklanan BSMV
59.614,21 TL
|9792********7160 nolu Kredi Kartı kaynaklanan İŞLEMİŞ FAİZ ALACAĞI
2.987,53 TL
|9792********7160 nolu Kredi Kartı kaynaklanan BSMV
78,00 TL
|464/8219883 nolu SİGORTA ALACAK HESABI kaynaklanan İŞLEMİ FAİZ ALACAĞI
3,90 TL
|464/8219883 nolu SİGORTA ALACAK HESABI kaynaklanan BSMV
5.573.753,11 TL
|Toplam Alacak
İcra harç ve masrafları, vekalet ücreti ile birlikte ödemeniz, İİK.nun 149. maddesi gereğince bu süre içinde borcu ödemez veya icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirmediğiniz takdirde alacaklının dosyadan ipotekli bulunan taşınmaz/ların satışını isteyebileceği hususu ilanen tebliğ ve ihtar olunur.