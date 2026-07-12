ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Pazar Testi Ön Yeterliliği, 6428 Sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi Ve Hizmet Alınmasına Dair Uygulama Yönetmeliği kapsamında akdedilen T.C. Sağlık Bakanlığı (“İdare”) ile Ankara Etlik Hastane Sağlık Hizmetleri İşletme Yatırım Anonim Şirketi (“Şirket”) arasında 05.03.2012 tarihinde imzalanan ve çeşitli tarihlerde tadil edilen Kamu Özel İşbirliği Modeli İle Ankara Etlik Entegre Sağlık Kampüsü Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşine Ait Sözleşme ve ekleri ("Proje Sözleşmesi") EK-17 Pazar Testi Prosedürü kapsamında yapılacaktır. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün Pazar Testi Katılımcısı teklif vermeye davet edilecektir. Pazar Testi ön yeterliliğe ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Pazar Testi No:1

İdarenin:

a. Adresi: Adresi: Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Etlik Şehir Hastanesi Kampüsü G-6 Kapısı, Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. No:5 Etlik Keçiören/Ankara - P.K. 6010

b. Telefon ve faks numarası: 03127973000 / 03127973329

2. Hizmetlerin Konusu

a. Niteliği, türü ve miktarı : Proton Terapi Hizmetleri

-Proton Terapi Eşik Değer: 10.000 Seans/Yıllık

Yukarıda belirtilen miktar ön yeterliliğe katılacak Pazar Testi Katılımcılarının fiyat öngörüsü için verilmiş olup herhangi bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır.

b. İşin Yapılacağı yer: Ankara Etlik Şehir Hastanesi

c. Hizmetin Süresi : Pazar Testi Periyodu 10 Yıldır. (Kazanan Katılımcı ile Hizmet Sağlayıcı arasında akdedilecek Yeni Alt Alt Sözleşmesi hükümleri saklıdır.)

d. Ön Yeterlilik İlanına Kısmi Başvuru Yapılması: İşbu Ön Yeterlilik İlanı 1 Hizmetten oluşmaktadır.

3. Ön yeterlik değerlendirmesinin

a. Yapılacağı yer: Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Etlik Şehir Hastanesi Kampüsü G6 Kapısı, Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. No: 5- P-K 6010 Keçiören ANKARA

b. Son Başvuru Tarihi ve saati: 14/08/2026 Saat: 17:00

4.Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b.Tüzel kişi olması halinde, bu şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2. Pazar Testi Şartnamesinde şekli ve içeriği belirlenen standart forma uygun başvuru mektubu,

4.1.3. Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ön yeterliliğe katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.4. Pazar Testi Katılımcısının ortak girişim olarak başvuruda bulunması halinde, şartname ekinde yer alan standart forma uygun noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.5.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin kendisine değil, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.6.Pazar Testi Katılımcıları, Pazar Testi konusu hizmet kapsamında alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, başvuru ekinde vereceklerdir. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

4.1.7.İsteklinin alt yüklenici kullanacak olması halinde, aşağıda belirtilen yeterlilik kriterleri her bir alt yüklenici için ayrı ayrı sağlanacaktır.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1.Pazar Testi Katılımcısının Pazar Testinin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

4.2.1.1.İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan Pazar Testi Katılımcısının, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belgenin ilgili bölümlerini,

4.2.1.2.İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan Pazar Testi Katılımcıları, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a. Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b. Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması

c. Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, yeterlilik kriterleridir ve belirtilen üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son 2 (iki) yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son 2 (iki) yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son 2 (iki) yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Pazar Testi son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan Pazar Testlerinde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, 2 (iki) önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. İş Hacmini Gösteren Belgeler:

a. Pazar Testinin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b. Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, birinin sunulması yeterlidir. Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.

Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen hizmet işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

Toplam cironun her bir hizmet için aşağıdaki tabloda belirtilen rakamlardan, hizmet işleri ile ilgili cironun her bir hizmet için aşağıdaki tabloda belirtilen rakamlardan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan Pazar Testi Katılımcıları yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son 2 (iki) yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.4.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.1.İş deneyimini gösteren belgeler:

İş deneyimini teşvik etmek amacıyla, aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlardan az olmamak ve benzer iş tanımında belirtilen işler kapsamında olmak üzere aşağıdaki belgelerden birinin sunulması zorunludur.

a. İlk ilan tarihinden geriye doğru son 5 (beş) yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan en fazla 3 (üç) sözleşmenin toplamına ilişkin hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyim belgeleri veya,

b. Pazar Testi ilk ilan tarihi itibarıyla halen devam eden işlere ait Hakediş İcmali (İş Deneyim) her bir hizmet için en fazla 3 (üç) sözleşmenin toplamına ilişkin son 5 (beş) yıllık hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya,

c. Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az %80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 5 (beş) yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan en fazla 3 (üç) sözleşmenin toplamının hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

Yukarıda belirtilen iş deneyimini gösteren yeterlik kriterlerinin, iş ortaklığı veya Pazar Testi Katılımcısınca atanabilecek alt yüklenici tarafından karşılanması mümkündür. Ön yeterlik şartlarının iş ortaklığının tarafları ve/veya alt yükleniciler vasıtasıyla ne şekilde karşılandığı başvuruda açıkça gösterilmelidir.

Sunulan iş deneyim belgeleri 13 Ağustos 2018 tarih ve 30508 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Madde 49/a ve b bentlerinde yer alan hükümler doğrultusunda EKAP sistemi üzerinden yapılan İş Deneyim Belgesi Güncellemesi ile güncellenecektir.

Pazar Testi’nde benzer iş (“Benzer İş”) olarak kabul edilecek iş aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

5. Pazar Testi yerli ve yabancı tüm Pazar Testi İsteklileri ’ne açıktır.

6.Pazar Testine ilişkin Ön Yeterlik Değerlendirilmesi kısmına katılacak olan Pazar Testi Katılımcılarına Pazar Testi dokümanlarından “Standart Formlar ve Pazar Testi Şartnamesi” bedelsiz olarak verilecektir. İlgili dokümanlar İdarenin https://ankaraism.saglik.gov.tr/ (ihale duyuruları) adresinden ücretsiz olarak temin edilebilecektir.

7. Başvurular, Pazar Testi Ön Yeterlik tarih ve saatine kadar Etlik Şehir Hastanesi Kampüsü G 6 Kapısı, Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. No:5 -P.K. 6010 Keçiören/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8. Konsorsiyum olarak Pazar Testine başvuru yapılamaz