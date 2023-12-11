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ANTALYA 1.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Esas No : 2021/270 Esas Karar No : 2022/1291 KararMahkememizin 26/12/2022 tarih ve 2021/270 Esas, 2022/1291 karar sayılı ilamı ile sanık İsi ve Mazali oğlu, 15/02/1961 Azerbaycan doğumlu Aftandil BAYRAMOV hakkında, 15/05/2019 tarihinde işlediği iddia edilen Eşyayı Gümrük İşlemlerine Tabi Tutmaksızın Ülkeye Sokmak suçu nedeniyle eylemine uyan 6455 Sayılı Yasa ile değişik 5607 Sayılı Yasanın 3/1, 5237 Sayılı TCK'nın 62/1, 52/2.maddeleri uyarınca sonuç olarak 11 AY 20 GÜN HAPİS ve 3000,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, verilen adli para cezasının TCK'nın 52/4.maddesi uyarınca 10 eşit taksit halinde ödenmesine, verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın TCK'nın 51/1.maddesi uyarınca ertelenmesine, aynı kanunun 51/3.maddesi uyarınca 1 yıl süreyle herhangi bir yükümlülük yüklenmeksizin denetimli serbestliğe tabi tutulmasına, katılan Ticaret Bakanlığı lehine 9200,00 TL maktu ücretin sanıktan alınarak katılan idareye verilmesine, suç konusu malların 5607 Sayılı Yasanın 13/1.maddesi yollamasıyla 5237 Sayılı TCK'nın 54/4.maddesi uyarınca müsaderesine, yargılama giderlerinin sanıktan tahsili ile hazineye gelir kaydınakarar verilmiştir.

Kararın sanık Aftandil BAYRAMOV'un yargılama aşamasında bildirmiş olduğu yurtdışı adresine çıkarıldığı ancak tebliğinin sağlanamadığı, yapılan adres araştırmalarında tebliğe yarar adres tespit edilemediği, TK'nın 35.maddesi kapsamında daha önce yapılmış bir tebligat bulunmadığı, anlaşıldığından kararın 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29.maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞİNE, aynı yasanın 31.maddesi gereğince hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde, bir dilekçe ile veya mahkeme zabıt katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle Antalya Bölge Adliye Mahkemesinezdinde İSTİNAF yasa yoluna başvurabileceğine, aksi halde hükmün kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.06/12/2023