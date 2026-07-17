ANTALYA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 21/01/2026 tarih ve 2025/653-2026/24 E.K. sayılı ilâmı ile sanık Mohhamed ve Fatime oğlu, 26/05/1995 TUNUS doğumlu MOKHTAR GARES hakkında, 05/07/2025 tarihinde işlediği iddia edilen Resmi Belgede Sahtecilik suçu nedeniyle eylemlerine uyan TCK nun 204/1 maddesi uyarınca sonuç olarak 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığın ileride yeniden suç işlemeyebileceği kanaatine varıldığından 5271 sayılı CMK'nin 231/6. maddesi uyarınca hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA ve 5 YIL SÜREYLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, Emanette kayıtlı belgenin dosyada DELİL OLARAK SAKLANMASINA, dava nedeniyle yapılan yargılama giderinin 6183 sayılı kanun 106/1. maddesinde belirlenen 20,00 TL'den az olması nedeniyle Devlet Hazinesine yüklenmesine, ancak, kararın kesinleşmesi sürecinde bu miktarı aşan bir harcama daha yapıldığında toplam tutarın CMK'nin 325. maddesi gereğince sanıktan tahsiline karar verilmiştir.

Kararın sanığın yargılama aşamasında tebliğe yarar açık adres bildirmemesi nedeniyle tebliğinin sağlanamadığı, yapılan araştırma neticesinde de yeni bir adres tespit edilemediği, TK'nin 35.maddesi kapsamında daha önce yapılmış bir tebligat bulunmadığı, anlaşıldığından kararın 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28. ve 29. maddeleri gereğince İLÂNEN TEBLİĞİNE, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde, bir dilekçe ile veya mahkeme zabıt katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle istinaf yasa yoluna başvurabileceğine, aksi halde hükmün İstinaf incelemesine gönderilerek kesinleşeceği İLÂNEN TEBLİĞ OLUNUR.