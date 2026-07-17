ANTALYA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 16/12/2024 tarih ve 2024/837-2024/1359 E.K. sayılı ilâmı ile sanık Zuheır ve Muna Naji oğlu, 1968 IRAK doğumlu ADIL ZUHAIR HUSSEIN HUSSEIN hakkında, 24/04/2024 tarihinde işlediği iddia edilen 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçu nedeniyle eylemlerine uyan 6455 Sayılı Yasa ile değişik 5607 Sayılı Yasanın 3/1 maddesi uyarınca sonuç olarak 10 AY HAPİS ve 20,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, TCK'nin 51.maddesi gereğince verilen hapis cezasının ERTELENMESİNE, 51/3 maddesi gereğince 1 yıl herhangi bir yükümlülük yüklenmeksizin denetim serbestliğe tabi tutulmasına, suça konu malların 6455 Sayılı Yasa ile değişik 5607 Sayılı yasanın 13/1 maddesi delaletiyle 5237 Sayılı TCK'nun 54/4 maddesi gereğince MÜSADERESİNE, 30.000,00 TL maktu ücreti vekaletin sanıktan alınarak Katılan İdareye verilmesine, yapılan yargılama giderlerinin sanıktan tahsili ile hazineye gelir kaydına karar verilmiştir.

Kararın sanığın yargılama aşamasında tebliğe yarar açık adres bildirmemesi nedeniyle tebliğinin sağlanamadığı, yapılan araştırma neticesinde de yeni bir adres tespit edilemediği, TK'nin 35.maddesi kapsamında daha önce yapılmış bir tebligat bulunmadığı, anlaşıldığından kararın 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28. ve 29. maddeleri gereğince İLÂNEN TEBLİĞİNE, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde, bir dilekçe ile veya mahkeme zabıt katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle istinaf yasa yoluna başvurabileceğine, aksi halde hükmün İstinaf incelemesine gönderilerek kesinleşeceği İLÂNEN TEBLİĞ OLUNUR.