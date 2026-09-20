ANTALYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacılar FİLİZ ARIKAN, ZEHRA ÇETİNER ve ATİLA UZUNKUŞLAR ile Davalılar ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, MALİYE HAZİNESİNE İZAFETEN ANTALYA DEF.MUH.MD, MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI, AFET, AHMET, MUSTAFA, ve SAADET aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalılar olarak Afet, Ahmet, Mustafa, Saadet aleyhine davacılar Atilla Uzunkuşlar, Filiz Arıkan, Zehra Çetiner'ce Tapu İptali ve Tescil davası açıldığı, 10/08/2016 tarihli dava dilekçesinde davalıların kimlik ve adreslerinin bildirilmediği, yapılan adres araştırmasında da bir netice elde edilemediğinden, adreslerinin ve açık kimlik bilgilerinin meçhul olması nedeniyle gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce verilen 10/02/2021 tarih, 2016/380 esas, 2021/114 karar sayılı ilamı ile;

"1-Davanın REDDİNE,

2-Harçlar kanunu gereğince alınması gereken 59,30-TL harcın mahsubu ile fazladan alınan 8.985,48-TL'nin yatıran tarafa iadesine,

3-Davalılar kendisini vekil ile temsil ettirdiginden A.A.Ü.T'e göre hesaplanan 43.530,00-TL nisbi vekalet ücretinin davacılardan müştereken müteselsilen alınarak davalılara verilmesine,

4-Davalı Muratpaşa Belediyesi tarafından yatırılan 488,19 TL yargılama giderinin davacılardan müştereken ve müteselsilen alınarak bu davalıya verilmesine,

5-Davacılar tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

6-Kalan gider avansının karar kesinleştiğinde yatırana iadesine,

Dair, davacı vekili ve davalı Hazine vekilinin yüzlerine karşı, gerekçeli kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf yolu açık olmak üzere" karar verildiğinden yukarıda ismi belirtilen davalılara mahkememiz kararının ilan tarihinden itibaren iki haftalık süre içinde istinaf isteminde bulunabilecekleri, bulunmadıkları takdirde kararın kesinleşeceği hususu,

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 08/09/2026