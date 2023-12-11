ANTALYA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/123

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Dava konusu; Antalya İli, Konyaaltı ilçesi, Aşağıkaraman Mahallesinde kain 21649 ada 1 Parsel sayılı taşınmazın doğusunda bulunan yaklaşık 1700 m2 miktarındaki tapulama harici yerile ilgili olarak TMK'nun 713/4.maddesi gereğince ;

Bu arazi üzerinde bir hakkı bulunduğunu iddia eden var ise, mahkememize müracaat etmesi veya itirazlarını bildirmesi gerektiği, bu taşınmaza ilişkin hak iddia eden veya itiraz eden olmadığı takdirde yasal koşulların gerçekleşmesi durumunda tapusuz olan bu arazinin davacı ONUR NAZMİ TERZİOĞLU adına tapuya tescil kararı verileceği ilanen tebliğ olunur.