ANTALYA 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Nazan MURADİN ile davalı Bekir ATEŞ arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Sözleşmeden Kaynaklanan) davası nedeniyle; davalı Bekir Ateş hakkında yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligat adresi tespit edilemediğinden, ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, davacı Nazan Muradin tarafından 40681661046 TC kimlik numaralı davalı Bekir Ateş aleyhine mahkememizde (Sözleşmeden Kaynaklanan) Tazminat davası açıldığının davalı Bekir ATEŞ'e ilanen TEBLİĞİNE, ilan tarihinden itibaren 2 haftalık süre içinde cevap dilekçesinin mahkememize sunulması, sunulmadığı takdirde cevap dilekçesi ibrazından kaçınmış sayılacağı hususu İLANEN TEBLİĞ olunur.