ANTALYA 35 .ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 11/09/2025 tarih ve 2025/232 Esas, 2025/647 sayılı kararı ile sanık Kadir ŞENTÜRK hakkında Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan TCK.nun179/3 md.delaleti ile TCK.179/2,62/1, 53/1-2-3, CMK.231. md. Uyarınca 2 Ay 15 Gün Hapis Cezasına ilişkin Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, CMK.231/8 md. uyarınca 5 yıl süre ile denetim süresince tabi tutulmasına karar verilmiş olup, tüm araştırmalara rağmen açık adresleri tespit edilemeyen sanık Kadir ŞENTÜRK (TC. Kimlik No : 61249202556) Alican ve Naciye oğlu, 26/05/1998 d.lu.) gerekçeli karar tebliğinin yapılması gerekmekte olup,

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilamın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Nöb. Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak, beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile yapılacak başvuru ile Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinafı kabil olmak üzere, istinaf yasa yoluna başvurulmadığı taktirde kararın kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 03/11/2025