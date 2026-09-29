ANTALYA 35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 17/09/2025 tarih ve 2025/484 Esas, 2025/666 Karar sayılı kararı ile sanık Adem MUTLU hakkında Güveni Kötüye Kullanma suçundan TCK.nun 155/1,62/1,251/3,52/2,52/4 md. Uyarınca 15.960,00- TL. Ve 1.995,00- TL. Adli Para Cezaları ile ayrı ayrı cezalandırılmasına, 1.985,00- TL. Yargılama giderinin sanıktan tahsiline karar verilmiş olup, tüm araştırmalara rağmen açık adresleri tespit edilemeyen sanık ADEM MUTLU (TC.21139836698) Ayhan ve Narin oğlu. 28/09/1980 d.lu. Erzincan, Erzincan/Merkez, Çukurkuyu nüf.kayıtlı) gerekçeli karar tebliğinin yapılması gerekmekte olup,

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilamın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Nöb. Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak, beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile yapılacak başvuru ile ilgilinin bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesi aracılığıyla mahkememize göndereceği dilekçe ile mahkememize itiraz edilebileceği, itiraz edilmesi halinde CMK.nun 252/2 md. Uyarınca duruşma açılarak genel hükümlere göre yargılama yapılacağı ve sanık tarafından itiraz edilmesi halinde CMK.nun 251/3 md. Uyarınca 1/4 oranında indirimin yeni hükümde uygulanmayacağı, duruşma açılana kadar itirazdan vazgeçilebileceği, itirazdan vazgeçme halinde hükme itiraz edilmemiş sayılarak hükmün kesinleştirileceğine dair itiraz yasa yolu açık olmak üzere karar verilen hükümdeki hususlar ilanen tebliğ olunur. 24/09/2026