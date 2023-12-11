ANTALYA 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/441 Esas

KARAR NO : 2023/492

DAVALILAR : 1- EMİNE AKAY

2- CEMİL USTA

3- NİHAL AK

4- İBRAHİM KÖKEN

Davacı ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI aleyhine mahkememizde açılan Şirketin İhyası davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklandığı üzere;

1-Davanın KABULÜNE, buna göre; Antalya Ticaret Sicil Müdürlüğünün 5189 sicil numarasında kayıtlı TASFİYE HALİNDE SS KORUKENT YAPI KOOPERATİFİNİN ek tasfiye işlemlerine esas olmak üzere İHYASINA,

2-Tasfiye memuru olarak daha önce tasfiye memuru olarak atanan EMİN HONAMLIOĞLU’nun tasfiye memuru olarak ATANMASINA(Diğer tasfiye memurlarına ilanen tebligat yapılmış olması sebebiyle diğer davalı tasfiye memurları usul ekonomisi gereği tasfiye memuru olarak atanmamıştır.)

Dair; davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı tarafların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 6100 Sayılı Kanunun 345.maddesi gereğince 2 hafta içerisinde ilgili İstinaf Dairesi Başkanlığına sunulmak üzere Mahkememize verilecek dilekçe ile İstinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.08/09/2023

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 25/09/2023