ANTALYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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ANTALYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/405 Esas
KARAR NO : 2026/189
Davacı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Davalılar Abdülmacit Selekler vd. tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;
Davalılar ZEHRA TAYLAN, HÜSEYİN AKCOR ve FATMA (RIZA KARISI)'na tüm araştırmalara rağmen tebligat yapılamadığı, bu sebeple adreslerinin meçhul olduğu, Mahkememizin 27/03/2026 tarihli kararında "...HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Davacının davasının REDDİNE,
2-Alınması gereken 732,00-TL harçtan davacının peşin ödediği 80,70-TL harcın mahsubu ile 651,30-TL harcın davacıdan alınarak hazineye irat kaydına,
3-Davacının yapmış olduğu yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına, davacı lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,
4-Yukarıda adı geçen, kendisini vekille temsil ettiren ve vekili bulunan davalılar adına A.A.Ü.T. uyarınca 45.000,00-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak bu davalılara verilmesine,
5-Mahkememiz kararının kesinleşmesine müteakip kalan gider avansının yatıran tarafa iadesine,
Dair, taraf vekillerinin yüzlerine karşı, HMK 345. Maddesi uyarınca kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 27/03/2026" şeklinde karar verildiği, Mahkememiz kararının ilgililere tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde istinaf kanun yoluna başvurabileceği ile dosyamız davacı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekili tarafından 14/07/2026 tarihinde istinaf edilmiş olup, istinaf başvuru dilekçesinin de taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde cevap verebilecekleri ihtar ve ilanen tebliğ olunur. 16/07/2026