ANTALYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Davalılar Abdülmacit Selekler vd. tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Davalılar ZEHRA TAYLAN, HÜSEYİN AKCOR ve FATMA (RIZA KARISI)'na tüm araştırmalara rağmen tebligat yapılamadığı, bu sebeple adreslerinin meçhul olduğu, Mahkememizin 27/03/2026 tarihli kararında "...HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davacının davasının REDDİNE,

2-Alınması gereken 732,00-TL harçtan davacının peşin ödediği 80,70-TL harcın mahsubu ile 651,30-TL harcın davacıdan alınarak hazineye irat kaydına,

3-Davacının yapmış olduğu yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına, davacı lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

4-Yukarıda adı geçen, kendisini vekille temsil ettiren ve vekili bulunan davalılar adına A.A.Ü.T. uyarınca 45.000,00-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak bu davalılara verilmesine,

5-Mahkememiz kararının kesinleşmesine müteakip kalan gider avansının yatıran tarafa iadesine,

Dair, taraf vekillerinin yüzlerine karşı, HMK 345. Maddesi uyarınca kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 27/03/2026" şeklinde karar verildiği, Mahkememiz kararının ilgililere tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde istinaf kanun yoluna başvurabileceği ile dosyamız davacı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekili tarafından 14/07/2026 tarihinde istinaf edilmiş olup, istinaf başvuru dilekçesinin de taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde cevap verebilecekleri ihtar ve ilanen tebliğ olunur. 16/07/2026