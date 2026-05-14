AVANOS SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacılar HABİP AKA, HATEM AKA aleyhine mahkememizde açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜNE, tarafların ortak miras bırakanı Nevşehir İli, Avanos İlçesi, Cilt no:12, Aile sıra no: 8 Sıra No:31 nüfusuna kayıtlı, Hacı Mehmet ve Fatma'dan olma, 15/05/1959 doğumlu, 42781823386 TC kimlik numaralı muris GÜLSEREN AKA'nın terekesinde bulunan Ziraat Bankası Etlik Ankara şubesinde bulunan TR39000100842341102115006 nolu hesabındaki 20884,14 Euro ve Ziraat Bankası Etlik Ankara şubesinde bulunan TR550001000842341102115009 nolu hesabındaki 19185,13 TL'nim

a)1 payın 42778823450 T.C. kimlik numaralı HABİP AKA'ya,

b)1 payın 42775823514 T.C. kimlik numaralı HATEM AKA'ya

c)1 payın 42772823678 T.C. kimlik numaralı ŞEHBA AKA'ya olmak üzere el birliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesine,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı karar verildi." şeklinde verilen hüküm tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.16/02/2026