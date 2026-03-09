AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GEÇİCİ BAKIM EVİNDE HAYVAN SAĞLIĞINDA KULLANILACAK VETERİNER İLACI, SARF MALZEME, KURU MAMA, KONSERVE MAMA VE BİYOSİDAL İLAÇ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.



İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/412676

1-İdarenin

1.1. Adı : AVCILAR BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Ambarlı Mahallesi Naim Süleymanoğlu Sokak No:10 Avcılar/İSTANBUL AVCILAR/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02124446989 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 03.04.2026 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : AVCILAR BELEDİYESİ SATINALMA ŞEFLİĞİ



3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : GEÇİCİ BAKIM EVİNDE HAYVAN SAĞLIĞINDA KULLANILACAK VETERİNER İLACI, SARF MALZEME, KURU MAMA, KONSERVE MAMA VE BİYOSİDAL İLAÇ 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 1.KISIM 96 KALEM VETERİNER İLACI VE TIBBİ SARF MALZEME 2.KISIM 13 KALEM BİYOSİDAL İLAÇ ALIMI VE SARF MALZEMESİ 3.KISIM 7 KALEM 86.000 KG. KURU MAMA, 2000 ADET KONSERVE MAMA ALIMI VE MUHTELİF SARF MALZEME ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : GÜMÜŞPALA MAHALLESİ E-5 KUZEY YANYOL ÜZERİNDE BULUNAN VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİMAT YAPILACAKTIR. 3.4. Süresi/teslim tarihi : 1. BU ŞARTNAMENİN; 1. VE 2.KISIMDA YER ALAN TEKNİK ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN MALLAR SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP 10 (ON) GÜN İÇERİSİNDE TESLİME HAZIR HALE GETİRİLECEK ANCAK İDARE KEDİ, KÖPEK EVLERİ,İLAÇ VE MALZEMELERİ GEREK HEPSİNİ BİR KALEMDE GEREKSE İHTİYAÇ DUYDUĞU KADARINI PEYDER PEY ALABİLECEKTİR. 2. 3. KISIMDA BELİRTİLEN MAMA VE KEDİ KUMUNU SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP 15 GÜN İÇERİSİNDE TESLİME HAZIR HALE GETİRİLECEK, İDARE GEREK HEPSİNİ BİR KALEMDE GEREKSE PEYDER PEY TESLİM ALACAKTIR. KEDİ VE KÖPEK MAMALARI SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP 15 GÜN İÇERİSİNDE SİPARİŞİN İDARE TARAFINDAN YÜKLENİCİYE (SÖZLÜ VEYA YAZILI) BİLDİRİLMESİNE İSTİNADEN HER KALEMDEN 1/3 ORANDA, 30.06.2026 TARİHİNDE KALAN MİKTARLARDAN HER KALEMDEN 1/3 ORANDA, DİĞER KALAN MİKTARLAR 30.09.2026 TARİHİNDE TESLİM ALINACAKTIR. 3- YUKARIDA BAHSİ GEÇMEYEN DİĞER TÜM İHALE KONUSU DİĞER MALLAR SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP 30 GÜN İÇERİSİNDE TESLİME HAZIR HALE GETİRİLECEK, İDARE GEREK HEPSİNİ BİR KALEMDE GEREKSE PEYDER PEY TESLİM ALACAKTIR. TÜM MALLAR 30.09.2026 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞ OLACAKTIR. YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN TESLİM EDİLECEK TÜM MALLARIN NAKLİYESİ YÜKLENİCİ PERSONELİ TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 3.5. İşe başlama tarihi : 18.04.2026



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler:

EZCA DEPOSU RUHSATU

SAĞLIK BAKANLIĞI RUHSATI

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin ihaleye katılım belgesi uygun kabul edilir.İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını gösteren belgeler şunlardır:

ANALİZ RAPORLARI

ETİKET ÖRNEĞİ

YEM İŞLETME ONAY BELGESİ

Yetkili Satıcı Belgesi

Yetkili Temsilci Belgesi

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin KISIM-1, KISIM-3 kısımlarında %10(On ), KISIM -2 kısmında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.