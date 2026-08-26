AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Madde 1- İhalenin Konusu

Avcılar ilçe sınırları içerisinde tehlikeli olmayan evsel nitelikli sanayi ve işyeri atıklarının toplanması ve bertaraf tesislerine taşınması işinin; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesi gereğince kapalı teklif ihale usülü ile 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilmesi.

Madde 2- İhaleye İlişkin Bilgiler

İşin adı Avcılar ilçe sınırları içerisinde tehlikeli olmayan evsel nitelikli sanayi ve işyeri atıklarının toplanması ve bertaraf tesislerine nakli işinin kiraya verilmesi. İşin yapılacağı yer Avcılar ilçesi İşin süresi 3 (üç) Yıl

Muhammen bedel 0,8 m³'lük 1 (bir) konteynerin boşaltım ücreti KDV hariç 641,00 TL olarak belirlenmiş olup, aylık ortalama 7.000 adet konteyner boşaltımı esas alınarak; aylık 4.487.000,00 TL, yıllık 53.844.000,00 TL ve 3 (üç) yıllık 161.532.000,00 TL muhammen bedel olarak kabul edilmiştir.

Yüklenici, her ayın sonunda tahakkuk ettirdiği boşaltım ücretinin %30'undan aşağı olmamak üzere, ihale sonucu ortaya çıkacak oran üzerinden hesaplanacak payı Belediyeye ödeyecektir. Geçici teminat miktarı (%3) 4.845.960,00 TL (3 yıllık muhammen bedel üzerinden) Encümen kararı 18/08/2026 tarih ve 2026/971 No’lu karar Kıymet tak. kom. rap. 30/07/2026 tarih ve 25102/1526 sayılı rapor İhale Usulü 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37.Maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” İhale İlan Şekli Resmî Gazete-Gazete İlanı-İnternet Haber Sitesi-Belediye İlan Panosu ve Web Sitesi. İhale ilan adeti 2 defa İhale tarih ve saati 10/09/2026 Perşembe -Saat: 15:15 Şartname ve eklerinin temini Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden 5.000,00 TL karşılığında temin edilecektir.

Ayrıca Müdürlükte bedelsiz görülebilecektir. İhale komisyonu İhalenin yapılacağı yer Belediye Encümeni

Avcılar Belediye Başkanlığı, Encümen Toplantı Salonu İlgili Mevzuat ve Tebliğler 5393- 2886 Sayılı Yasanın 37. maddesi

MADDE 3- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Genel Belgeler

İhale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla, istenilen teminat ve belgeleri vermek, iş deneyimine ait belgeleri sunmak, ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeleri sunmak ve bu belgelerin taşıması gereken kriterleri sağlamak, tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermek, mecburidir. Eksik veya geçerli olmayan evraklardan katılımcı sorumludur.

İstekliler hazırlayacakları teklifleri ile aşağıda dış zarf içerisinde istenilen belgeleri yukarıda belirtilen ihale tarihinden bir (1) gün önce saat 15:00’a kadar Avcılar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne Tekliflerini (ihale komisyonuna) vermeleri gerekmektedir.

A. Gerçek kişi olması halinde:

T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus kayıt örneği ve yerleşim yeri (ikametgâh) belgeleri (e-Devletten alınan belgelerde geçerli sayılacaktır.) Noterden alınmış imza beyannamesi ve ihaleye vekâleten katılacaklardan noterden alınmış vekâletname. Şartname ve eklerini satın almak ve belgelemek. (Dekont veya makbuz) Şartname ve ekleri ile tüm ihale dokümanların her sayfasının imza edilmesi. EK-3; Şartname ve Ekleri Dokümanının Kabulü ayrıca doldurularak imzalanacaktır. Geçici teminat yatırdığına dair makbuzun aslı veya geçici teminat mektubu (Teminat mektubu Limit içi- süresiz şartı aranır ve teyit yazılı.) Belediyemizden borcu yoktur yazısı. (Yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.) Tebligat için yazılı adres beyanı (Beyanda telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi) İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair sorgulama (internetten) çıktısı ile belgelenecektir. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

B. Tüzel kişi olması halinde:

İlgili Makamlarından alınmış, faaliyet belgesi. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ve Temsilen ihaleye katılacaksa Noter tasdikli vekâletname, Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler. Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri. Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi. Şartname ve eklerini satın almak ve belgelemek. (Dekont veya makbuz) Şartname ve ekleri ile tüm ihale dokümanların her sayfasının imza edilmesi. EK-3; Şartname ve Ekleri Dokümanının Kabulü ayrıca doldurularak imzalanacaktır. Geçici teminat yatırdığına dair makbuzun aslı veya geçici teminat mektubu (Teminat mektubu Limit içi- süresiz şartı aranır ve teyit yazılı.) Belediyemizden borcu yoktur yazısı (yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir). Tebligat için yazılı adres beyanı (Beyanda telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi). İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair sorgulama (internetten) çıktısı ile belgelenecektir. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

C - Ortak Girişim olması halinde:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu Maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti.

MADDE 4- Mesleki ve Teknik Yeterlik ile Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler

A. Hizmet Referansı (Tecrübe):

İstekli, ihale ilan tarihinden geriye doğru son 5 (beş) yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektörde sözleşmeye bağlı olarak, en az 12 ay süreyle ve en az 250 (iki yüz elli) farklı firma, kurum veya işletme ile sözleşme imzalamış ve bu sözleşme gereği evsel nitelikli; sanayi, işyeri ve işletme atıklarının toplanması ve nakli hizmetini vermiş olduğunu tesvik etmek zorundadır. Kamu kurum ve kuruluşları nezdinde gerçekleştirilen işlerde, hizmetin gerçekleştirildiği; sözleşme, iş bitirme belgesi, hakediş raporu, idarece düzenlenmiş yazı veya ilgili kurum tarafından düzenlenen diğer belgeler ile tevsik edilebilir. Özel sektörde gerçekleştirilen işlerde ise hizmetin gerçekleştirildiğine ilişkin sözleşmeler, sözleşmenin süresi içerisinde (en az 250 firma ya da işletmeye ait) ilgili firma veya işletmelerden alınacak fatura örnekleri ile tesvik etmek zorundadır. Fatura örnekleri ilgili sözleşme konusu işe ait olmak zorundadır.

Bu madde ile belirtilen belgelerin teklif dosyası kapsamında fiziki veya elektronik ortamda sunulması zorunlu olup, belgelerini sunmayan ya da yeterli iş deneyimi tesvik edemeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

B. Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler:

İsteklinin son 2 (iki) yıla (2024 ve 2025 yılları) ait evsel nitelikli sanayi, işyeri ve işletme atıklarının toplanması ve nakli hizmetlerinden elde ettiği toplam ciroyu gösteren gelir tablosu ve aynı hizmet ile ilgili ciro tutarını gösteren belgelerin sunulması zorunludur. Hizmete ilişkin ilgili ciro tutarını tesvik etmek üzere; yeminli mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulacaktır ya da vergi dairesince onaylı alınması zorunludur. Hizmet ile ilgili ciro tutarının hesabında (2024-2025 yıllarında herhangi birinin ) yurt içinde veya yurt dışında, taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen (2024 veya 2025 yılına ait) hizmet işlerinden elde edilen gelirin herhangi birinin toplamı alınır. Evsel nitelikli sanayi, işyeri ve işletme atıklarının toplanması ve nakli hizmetine ilişkin cironun teklif edilen bedelin %25’den az olmaması gerekir. Bu kriteri bir önceki yılda (2025) sağlayamayanlar, ondan önceki yıla ait (2024) belgelerini sunabilirler.

İstekliler tarafından sunulan belgelerin teklif dosyası kapsamında ibraz edilmesi zorunludur.

Bu maddenin (A) ve (B) bentlerinde belirtilen ekonomik ve mali yeterlik şartlarını sağlayamayan veya istenilen belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 5- Tekliflerin Verilmesi ve İhale Yeri, Tarih ve Saati

İhaleye katılmak isteyenler, İkinci İhale ilanının Gazete İlanı ve İnternet Haber Sitesi’nde yayımlandığı tarihten sonra, geçici teminatlarını Avcılar Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırarak veya Banka Teminat Mektubunu banka teyit yazısı ile birlikte sunarak, (Teminat mektubu verilecek ise limit dâhili ve süresiz ibaresi şartı aranır.) şartnamesinde belirtilen eklerle ve Teklif Mektubu ile birlikte en geç 09/09/2026 tarihi saat 15:00’a kadar Avcılar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne tekliflerini vereceklerdir. Teminatını yatırmayan veya Banka Teminat Mektubunu sunmayan istekliler bu ihaleye katılamazlar. İstekliler, ihale günü ve saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunacaklardır.

Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir.(Kargo ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.)

Madde 6- Diğer Hususlar

İdare ihale gününe kadar ilan edilen ihaleden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek şartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonunun ihale yapmama kararına itiraz edilemez. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6’ıncı maddesinde sayılanlar ile kanunun 83,84 ve 85 inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak ihalelere katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamazlar. Bu yasağa uymayarak girenler üzerine ihale yapılmış bulunur ise ihale bozulur ve teminatları bütçeye irat kaydedilir. İsteklilerin telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez. Bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihale şartnamesinde ihaleye ilişkin tüm bilgiler, ihaleye katılım şartları ve yeterlik kriterleri ile belgelerin sunuluş şekilleri ayrıntılı belirtilmiştir. İsteklilerin ihaleye teklif vermeden önce ihale dökümanlarını incelemeleri, teklifleri ile ihaleye ilişkin katılım ve yeterlik belgelerini ihale şartnamesi ve eklerinde belirtilen hükümlere uygun olarak vermeleri gerekmektedir.



İLAN OLUNUR.