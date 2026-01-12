HAVRAN MİLLİ EMLAK SERVİS ŞEFLİĞİ

SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR Sıra No Taşınmaz No İli İlçesi Mahallesi Mevkii

Ada Parsel Cinsi Yüzölçümü(m2) Hazine

Hissesi İmar

Durumu Tahmin Edilen

Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale

Tarihi İhale

Saati 1 10120104814 Balıkesir Havran Köylüce Sakızlık 132 42 Ham Toprak 8.505,38 Tam İmarsız 5.405.000,00 1.621.500,00 28.01.2026 10:30 2 10120104647 Balıkesir Havran Küçükşapçı Bakacak 106 17 Ham Toprak 12.054,15 Tam İmarsız 7.850.000,00 2.355.000,00 28.01.2026 12:00 3 10120102361 Balıkesir Havran Fazlıca Payam 367 11 Ham Toprak 5.202,83 Tam Kırsal Yerleşik Alan sınırları içinde kalmaktadır. 5.205.000,00 1.561.500,00 28.01.2026 14:00 4 10120104907 Balıkesir Havran Kocadağ Köy Civarı 149 4 Ham Toprak 3.096,07 Tam Kırsal Yerleşik Alan sınırları içinde kalmaktadır. 13.000.000,00 3.900.000,00 28.01.2026 14:30



1- Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.

2- Satış İhaleleri yukarıda belirtilen tarih ve saatte Havran Hükümet Konağında bulunan Milli Emlak Şefliği odasında toplanacak ihale komisyonunca yapılacaktır.

3- İhalelere ait şartnameler; mesai saatleri içerisinde Havran Hükümet Konağında bulunan Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.

4- Taşınmazların satış bedeli: Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Talep edilmesi halinde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yıl içinde eşit taksitlerle de ödenebilir. Taksitlendirilen bedele kanuni faiz uygulanır. Müşteriden satış bedeli ve Döner Sermaye işlem bedeli (İhalelerde oluşan satış bedeli üzerinden; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için yüzde bir, 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için binde beş, 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için on binde yirmi beş oranında Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından alınan bedel) haricinde herhangi bir vergi, resim ve harç alınmayacak olup, ayrıca satışı yapılan taşınmazlar satış tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir.

5- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a) Gerçek kişilerin; yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, T.C. Kimlik Numarasını (T.C. Kimlik Kartı aslının ibrazı ile birlikte fotokopisi) bildirmeleri,

b) Özel hukuk tüzel kişilerin. Yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, vergi kimlik numarasını bildirmeleri, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş Noter Tasdikli Vekaletnameyi vermeleri,

d) İhale başlangıç saatine kadar geçici teminatı yatırmış olmaları (Geçici teminat olarak; tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.), Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz kabul edilir.)

e) Geçici Teminat Bedelinin Nakit yatırılmak istenmesi halinde; Havran Malmüdürlüğünün Havran Ziraat Bankasında bulunan TR 52 0001 0005 5800 0010 0052 13 nolu hesabına yatırılması, makbuzun idaremize teslimi gerekmektedir.( Açıklama kısmına ad, soyad ve taşınmaz numarası yazılmalıdır.)

6- Halen ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar kendi adlarına veya vekaleten ihaleye katılamazlar. Bu kişiler adına ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilir.

7- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Kanunun 37 inci maddesine uygun olması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır. Postadaki gecikmelerden idare veya ihale komisyonu sonumlu değildir.

8- İhale Komisyonu gerekçesini açıklayarak ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

9- İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve https://balikesir.csb.gov.tr/duyurular adresinde görülebilir. (Bilgi için irtibat telefonu: 0 266 432 13 30)

İLAN OLUNUR