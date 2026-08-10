NTV
Resmi ilanlar

AYDIN KARACASU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

11-08-2026 00.00
Google'da NTV'yi tercih et

AYDIN KARACASU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

1008/2024 tarih ve 32628 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 09/08/2024 tarih ve 8802 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilen, aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak EPDK tarafından Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu, bu işleme karşılık bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün süre içerisinde idari yargıda iptal davası adli yargıda düzeltme davası açılabileceği, husumetin adı geçen kuruma yöneltilebileceği kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelemedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Karacasu İlçesi Ziraat bankası şubesine yatırılacağı, konuyla ilgili savunma ve delillerin ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği tarafların duruşma günü ve saatinde mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini avukat ile temsil ettirmeleri gerektiği, hazır bulunmadıkları taktirde veya bir vekil ile temsil edilmedikleri taktirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği dava dilekçesi yerine geçmek üzere 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

SIRA NOMAHKEME ESAS NOİLÇEMAHALLEADAPARSELTAŞINMAZ MALİKLERİTAŞINMAZ VASFIYÜZÖLÇÜMÜ
(m²)		KAMULAŞTIRILAN ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)		DAVA TARİHİ
12024/276KARACASUKARACAÖREN101410SEVGİ DURU, RAŞİT KÖSEOĞLU, GÜNGÖR KÖSEOĞLU, ÇOŞKUN KÖSEOĞLUTARLA23.214,176.624,8712.09.2024
22024/277KARACASUKARACAÖREN101411SEVGİ DURU, RAŞİT KÖSEOĞLU, GÜNGÖR KÖSEOĞLU, ÇOŞKUN KÖSEOĞLUTARLA16.148,847.244,1212/09/2024
32025/307KARACASUATAKÖY1823AHMET KAYIŞ, AYŞE ÖKMEN, FATMA GÜLDİKEN, HALİL KAYIŞ, MEHMET KAYIŞ, OSMAN KAYIŞTARLA3.009,26154.1223/06/2025
42025/310KARACASUATAKÖY1837AHMET ALİDENTARLA9.139,341.481,1123/06/2025
52025/308KARACASUATAKÖY1824GÜLTEN YILDIZTARLA4.842,2911,3623/06/2025
62025/304KARACASUIŞIKLAR1447AHMET BAYARAHŞAP DAMLI BAHÇE1.580,0045,6123/06/2025
72025/306KARACASUATAKÖY1821MEHMET KAYIŞİKİ KERPİÇ EVLİ TARLA7.067,18428,9123/06/2025
82025/302KARACASUIŞIKLAR1441MEHMET BAYARKARGİR DAMLI BAHÇE95833,6623/06/2025
92025/294KARACASUIŞIKLAR13314AYSEL KÖTELİOĞLU, ENGİN KÖTELİOĞLUBAHÇELİ KARGİR EV VE MÜŞTEMİLAT510,0015,1223/06/2025
102025/300KARACASUIŞIKLAR1347AHMET ÇİNARBAHÇE96,0061,3423/06/2025
112025/298KARACASUIŞIKLAR13327HURİYE ÇELİKAVLULU AHŞAP EV382,0014,0823/06/2025
122025/296KARACASUIŞIKLAR13322HÜSEYİN KAYA, MÜGE KAYA, MÜZEYYEN KAYA, NURCAN KAYABAHÇE526,0070,4523/06/2025
132025/293KARACASUIŞIKLAR1331MÜRÜVVET FIŞKIRMA,KADRİYE TOKER, HALİL İBRAHİM ARSLAN, ALİ RIZA ARSLANBAHÇELİ İKİ KATLI KARGİR EV1.144,00125,0923/06/2025
142025/295KARACASUIŞIKLAR13316SERVET ODABAŞIBAHÇELİ AHŞAP EV616,0059,4323/06/2025
152025/299KARACASUIŞIKLAR1346HURİYE ÇELİKBAHÇE144,0020,8823/06/2025
162025/297KARACASUIŞIKLAR13323FATMA ÖZTÜRK, FİLİZ NARÇIN, HANIM NARÇIN, İBRAHİM NARÇINAVLULU KARGİR EV684,0075,2223/06/2025
172025/301KARACASUIŞIKLAR1348İSMAİL VATANDAŞBAHÇE180,0012,3123/06/2025
182025/305KARACASUATAKÖY17443HÜLYA SÖNMEZTARLA9.565,001.053,0923/06/2025
192025/303KARACASUIŞIKLAR1442MEHMET BAYARBAHÇELİ KARGİR EV1.028,0011,5423/06/2025
202025/309KARACASUATAKÖY1836HATİCE SERTTARLA7.693,85542,7223/06/2025
#İlangovtr Basın no ILN02526968