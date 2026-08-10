AYDIN KARACASU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
AYDIN KARACASU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
1008/2024 tarih ve 32628 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 09/08/2024 tarih ve 8802 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilen, aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak EPDK tarafından Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu, bu işleme karşılık bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün süre içerisinde idari yargıda iptal davası adli yargıda düzeltme davası açılabileceği, husumetin adı geçen kuruma yöneltilebileceği kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelemedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Karacasu İlçesi Ziraat bankası şubesine yatırılacağı, konuyla ilgili savunma ve delillerin ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği tarafların duruşma günü ve saatinde mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini avukat ile temsil ettirmeleri gerektiği, hazır bulunmadıkları taktirde veya bir vekil ile temsil edilmedikleri taktirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği dava dilekçesi yerine geçmek üzere 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
|SIRA NO
|MAHKEME ESAS NO
|İLÇE
|MAHALLE
|ADA
|PARSEL
|TAŞINMAZ MALİKLERİ
|TAŞINMAZ VASFI
|YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)
|KAMULAŞTIRILAN ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)
|DAVA TARİHİ
|1
|2024/276
|KARACASU
|KARACAÖREN
|101
|410
|SEVGİ DURU, RAŞİT KÖSEOĞLU, GÜNGÖR KÖSEOĞLU, ÇOŞKUN KÖSEOĞLU
|TARLA
|23.214,17
|6.624,87
|12.09.2024
|2
|2024/277
|KARACASU
|KARACAÖREN
|101
|411
|SEVGİ DURU, RAŞİT KÖSEOĞLU, GÜNGÖR KÖSEOĞLU, ÇOŞKUN KÖSEOĞLU
|TARLA
|16.148,84
|7.244,12
|12/09/2024
|3
|2025/307
|KARACASU
|ATAKÖY
|182
|3
|AHMET KAYIŞ, AYŞE ÖKMEN, FATMA GÜLDİKEN, HALİL KAYIŞ, MEHMET KAYIŞ, OSMAN KAYIŞ
|TARLA
|3.009,26
|154.12
|23/06/2025
|4
|2025/310
|KARACASU
|ATAKÖY
|183
|7
|AHMET ALİDEN
|TARLA
|9.139,34
|1.481,11
|23/06/2025
|5
|2025/308
|KARACASU
|ATAKÖY
|182
|4
|GÜLTEN YILDIZ
|TARLA
|4.842,29
|11,36
|23/06/2025
|6
|2025/304
|KARACASU
|IŞIKLAR
|144
|7
|AHMET BAYAR
|AHŞAP DAMLI BAHÇE
|1.580,00
|45,61
|23/06/2025
|7
|2025/306
|KARACASU
|ATAKÖY
|182
|1
|MEHMET KAYIŞ
|İKİ KERPİÇ EVLİ TARLA
|7.067,18
|428,91
|23/06/2025
|8
|2025/302
|KARACASU
|IŞIKLAR
|144
|1
|MEHMET BAYAR
|KARGİR DAMLI BAHÇE
|958
|33,66
|23/06/2025
|9
|2025/294
|KARACASU
|IŞIKLAR
|133
|14
|AYSEL KÖTELİOĞLU, ENGİN KÖTELİOĞLU
|BAHÇELİ KARGİR EV VE MÜŞTEMİLAT
|510,00
|15,12
|23/06/2025
|10
|2025/300
|KARACASU
|IŞIKLAR
|134
|7
|AHMET ÇİNAR
|BAHÇE
|96,00
|61,34
|23/06/2025
|11
|2025/298
|KARACASU
|IŞIKLAR
|133
|27
|HURİYE ÇELİK
|AVLULU AHŞAP EV
|382,00
|14,08
|23/06/2025
|12
|2025/296
|KARACASU
|IŞIKLAR
|133
|22
|HÜSEYİN KAYA, MÜGE KAYA, MÜZEYYEN KAYA, NURCAN KAYA
|BAHÇE
|526,00
|70,45
|23/06/2025
|13
|2025/293
|KARACASU
|IŞIKLAR
|133
|1
|MÜRÜVVET FIŞKIRMA,KADRİYE TOKER, HALİL İBRAHİM ARSLAN, ALİ RIZA ARSLAN
|BAHÇELİ İKİ KATLI KARGİR EV
|1.144,00
|125,09
|23/06/2025
|14
|2025/295
|KARACASU
|IŞIKLAR
|133
|16
|SERVET ODABAŞI
|BAHÇELİ AHŞAP EV
|616,00
|59,43
|23/06/2025
|15
|2025/299
|KARACASU
|IŞIKLAR
|134
|6
|HURİYE ÇELİK
|BAHÇE
|144,00
|20,88
|23/06/2025
|16
|2025/297
|KARACASU
|IŞIKLAR
|133
|23
|FATMA ÖZTÜRK, FİLİZ NARÇIN, HANIM NARÇIN, İBRAHİM NARÇIN
|AVLULU KARGİR EV
|684,00
|75,22
|23/06/2025
|17
|2025/301
|KARACASU
|IŞIKLAR
|134
|8
|İSMAİL VATANDAŞ
|BAHÇE
|180,00
|12,31
|23/06/2025
|18
|2025/305
|KARACASU
|ATAKÖY
|174
|43
|HÜLYA SÖNMEZ
|TARLA
|9.565,00
|1.053,09
|23/06/2025
|19
|2025/303
|KARACASU
|IŞIKLAR
|144
|2
|MEHMET BAYAR
|BAHÇELİ KARGİR EV
|1.028,00
|11,54
|23/06/2025
|20
|2025/309
|KARACASU
|ATAKÖY
|183
|6
|HATİCE SERT
|TARLA
|7.693,85
|542,72
|23/06/2025