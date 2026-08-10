AYDIN KARACASU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

1008/2024 tarih ve 32628 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 09/08/2024 tarih ve 8802 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilen, aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak EPDK tarafından Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu, bu işleme karşılık bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün süre içerisinde idari yargıda iptal davası adli yargıda düzeltme davası açılabileceği, husumetin adı geçen kuruma yöneltilebileceği kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelemedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Karacasu İlçesi Ziraat bankası şubesine yatırılacağı, konuyla ilgili savunma ve delillerin ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği tarafların duruşma günü ve saatinde mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini avukat ile temsil ettirmeleri gerektiği, hazır bulunmadıkları taktirde veya bir vekil ile temsil edilmedikleri taktirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği dava dilekçesi yerine geçmek üzere 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

SIRA NO MAHKEME ESAS NO İLÇE MAHALLE ADA PARSEL TAŞINMAZ MALİKLERİ TAŞINMAZ VASFI YÜZÖLÇÜMÜ

(m²) KAMULAŞTIRILAN ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ

(m²) DAVA TARİHİ 1 2024/276 KARACASU KARACAÖREN 101 410 SEVGİ DURU, RAŞİT KÖSEOĞLU, GÜNGÖR KÖSEOĞLU, ÇOŞKUN KÖSEOĞLU TARLA 23.214,17 6.624,87 12.09.2024 2 2024/277 KARACASU KARACAÖREN 101 411 SEVGİ DURU, RAŞİT KÖSEOĞLU, GÜNGÖR KÖSEOĞLU, ÇOŞKUN KÖSEOĞLU TARLA 16.148,84 7.244,12 12/09/2024 3 2025/307 KARACASU ATAKÖY 182 3 AHMET KAYIŞ, AYŞE ÖKMEN, FATMA GÜLDİKEN, HALİL KAYIŞ, MEHMET KAYIŞ, OSMAN KAYIŞ TARLA 3.009,26 154.12 23/06/2025 4 2025/310 KARACASU ATAKÖY 183 7 AHMET ALİDEN TARLA 9.139,34 1.481,11 23/06/2025 5 2025/308 KARACASU ATAKÖY 182 4 GÜLTEN YILDIZ TARLA 4.842,29 11,36 23/06/2025 6 2025/304 KARACASU IŞIKLAR 144 7 AHMET BAYAR AHŞAP DAMLI BAHÇE 1.580,00 45,61 23/06/2025 7 2025/306 KARACASU ATAKÖY 182 1 MEHMET KAYIŞ İKİ KERPİÇ EVLİ TARLA 7.067,18 428,91 23/06/2025 8 2025/302 KARACASU IŞIKLAR 144 1 MEHMET BAYAR KARGİR DAMLI BAHÇE 958 33,66 23/06/2025 9 2025/294 KARACASU IŞIKLAR 133 14 AYSEL KÖTELİOĞLU, ENGİN KÖTELİOĞLU BAHÇELİ KARGİR EV VE MÜŞTEMİLAT 510,00 15,12 23/06/2025 10 2025/300 KARACASU IŞIKLAR 134 7 AHMET ÇİNAR BAHÇE 96,00 61,34 23/06/2025 11 2025/298 KARACASU IŞIKLAR 133 27 HURİYE ÇELİK AVLULU AHŞAP EV 382,00 14,08 23/06/2025 12 2025/296 KARACASU IŞIKLAR 133 22 HÜSEYİN KAYA, MÜGE KAYA, MÜZEYYEN KAYA, NURCAN KAYA BAHÇE 526,00 70,45 23/06/2025 13 2025/293 KARACASU IŞIKLAR 133 1 MÜRÜVVET FIŞKIRMA,KADRİYE TOKER, HALİL İBRAHİM ARSLAN, ALİ RIZA ARSLAN BAHÇELİ İKİ KATLI KARGİR EV 1.144,00 125,09 23/06/2025 14 2025/295 KARACASU IŞIKLAR 133 16 SERVET ODABAŞI BAHÇELİ AHŞAP EV 616,00 59,43 23/06/2025 15 2025/299 KARACASU IŞIKLAR 134 6 HURİYE ÇELİK BAHÇE 144,00 20,88 23/06/2025 16 2025/297 KARACASU IŞIKLAR 133 23 FATMA ÖZTÜRK, FİLİZ NARÇIN, HANIM NARÇIN, İBRAHİM NARÇIN AVLULU KARGİR EV 684,00 75,22 23/06/2025 17 2025/301 KARACASU IŞIKLAR 134 8 İSMAİL VATANDAŞ BAHÇE 180,00 12,31 23/06/2025 18 2025/305 KARACASU ATAKÖY 174 43 HÜLYA SÖNMEZ TARLA 9.565,00 1.053,09 23/06/2025 19 2025/303 KARACASU IŞIKLAR 144 2 MEHMET BAYAR BAHÇELİ KARGİR EV 1.028,00 11,54 23/06/2025 20 2025/309 KARACASU ATAKÖY 183 6 HATİCE SERT TARLA 7.693,85 542,72 23/06/2025