AYVACIK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizden verilen 24/10/2025 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile;

"HÜKÜM: Yukarıda gerekçesi açıklandığı üzere;

1-Davacının davasının KABULÜ ile; davacılara ait Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Bademli Köyü, 119 ada, 11 parselde kayıtlı taşınmaz lehine, Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Bademli Köyü, 119 ada, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 parsellerde kayıtlı taşınmazlar aleyhine 18/06/2025 tarihli kadastro bilirkişileri rapor ve ekli krokide 119 ada 12 parseldeki taşınmaz üzerinde 3 nolu güzergahda ekli krokide yeşil renk ve G3_12 ile gösterilen 120,75 m2 yüz ölçümlü, 119 ada 13 parseldeki taşınmaz üzerinde 3 nolu güzergahda ekli krokide yeşil renk ve G3_13 ile gösterilen 67,95 m2 yüz ölçümlü, 119 ada 14 parseldeki taşınmaz üzerinde 3 nolu güzergahda ekli krokide yeşil renk ve G3_14 ile gösterilen 240,15 m2 yüz ölçümlü, 119 ada 15 parseldeki taşınmaz üzerinde 3 nolu güzergahda ekli krokide yeşil renk ve G3_15 ile gösterilen 231,81 m2 yüz ölçümlü, 119 ada 16 parseldeki taşınmaz üzerinde 3 nolu güzergahda ekli krokide yeşil renk ve G3_16 ile gösterilen 283,55 m2 yüz ölçümlü, 119 ada 17 parseldeki taşınmaz üzerinde 3 nolu güzergahda ekli krokide yeşil renk ve G3_17 ile gösterilen 387,72 m2 yüz ölçümlü, 119 ada 18 parseldeki taşınmaz üzerinde 3 nolu güzergahda ekli krokide yeşil renk ve G3_18 ile gösterilen 99,94 m2 yüz ölçümlü,

-Davacılara ait Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Bademli Köyü, 119 ada, 13 parselde kayıtlı taşınmaz lehine, Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Bademli Köyü, 119 ada, 14, 15, 16, 17 ve 18 parsellerde kayıtlı taşınmazlar aleyhine 18/06/2025 tarihli kadastro bilirkişileri rapor ve ekli krokide 119 ada 14 parseldeki taşınmaz üzerinde 3 nolu güzergahda ekli krokide yeşil renk ve G3_14 ile gösterilen 240,15 m2 yüz ölçümlü, 119 ada 15 parseldeki taşınmaz üzerinde 3 nolu güzergahda ekli krokide yeşil renk ve G3_15 ile gösterilen 231,81 m2 yüz ölçümlü, 119 ada 16 parseldeki taşınmaz üzerinde 3 nolu güzergahda ekli krokide yeşil renk ve G3_16 ile gösterilen 283,55 m2 yüz ölçümlü, 119 ada 17 parseldeki taşınmaz üzerinde 3 nolu güzergahda ekli krokide yeşil renk ve G3_17 ile gösterilen 387,72 m2 yüz ölçümlü, 119 ada 18 parseldeki taşınmaz üzerinde 3 nolu güzergahda ekli krokide yeşil renk ve G3_18 ile gösterilen 99,94 m2 yüz ölçümlü,

-Davacılara ait Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Bademli Köyü, 119 ada, 15 parselde kayıtlı taşınmaz lehine, Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Bademli Köyü, 119 ada,16, 17 ve 18 parsellerde kayıtlı taşınmazlar aleyhine 18/06/2025 tarihli kadastro bilirkişileri rapor ve ekli krokide 119 ada 16 parseldeki taşınmaz üzerinde 3 nolu güzergahda ekli krokide yeşil renk ve G3_16 ile gösterilen 283,55 m2 yüz ölçümlü, 119 ada 17 parseldeki taşınmaz üzerinde 3 nolu güzergahda ekli krokide yeşil renk ve G3_17 ile gösterilen 387,72 m2 yüz ölçümlü, 119 ada 18 parseldeki taşınmaz üzerinde 3 nolu güzergahda ekli krokide yeşil renk ve G3_18 ile gösterilen 99,94 m2 yüz ölçümlü yerden toplam 1.431,87 m2 yüzölçümlü, 475 metre uzunluğunda bulunan yerden 3 metre genişliğinde GEÇİT HAKKI TESİSİNE,

Kurulan geçit hakkının TMK 748/3. ve 1012. maddesi ile Tapu Sicil Tüzüğü'nün "İrtifak Hakları ve Taşınmaz Yükünün Tescili" başlıklı 30. maddesi gereğince TAPU SİCİLİNİN BEYANLAR HANESİNE ŞERHEDİLMESİNE,

2-Davalılar Canan Görkök, Emine Özer, Mehmet Demirel, Nalan Eker, Selahettin Demirel, Ümmehan Ridvan Gür, Vahide Demirel ve dahili davalılar Sabiha Bolelli ve Saliha Yüksel aleyhine açılan davanın pasif husumet yokluğundan usulden reddine,

3-18/06/2025 tarihli kadastro bilirkişileri rapor ve ekli krokisinin kararımız eki SAYILMASINA,

4-Davacı tarafından geçit bedeli olarak mahkememiz veznesine depo edilen ve mahkememizce Vakıflar Bankası Ezine Şubesi'ne en yüksek vadeli hesaba yatırılan toplam 2.157.632,30 TL nin, 234.024,50 TL'sinin Bademli Köyü, 119 ada, 12 parselde kayıtlı taşınmaz maliki olan davalı Serpil Bolelli'ye, 450.823,50 TL'sinin Bademli Köyü, 119 ada, 14 parselde kayıtlı taşınmaz maliki olan davalılar Nigar Başol, Şaban Mustafa Enğin, Şendoğan Engin, Meral Eşme Yurdakul'a tapudaki payları oranında, 536.105,50 TL'sinin Bademli Köyü, 119 ada, 16 parselde kayıtlı taşınmaz maliki olan dahili davalılar Hatice Şemsi Moray, Seyfettin Yücel, Şevkiye Süheyla Gür'e tapudaki payları oranında, 663.803,30 TL'sinin Bademli Köyü, 119 ada, 17 parselde kayıtlı taşınmaz maliki olan dahili davalı Gülsüm Düzgören'e, 272.875,50 TL'sinin Bademli Köyü, 119 ada, 18 parselde kayıtlı taşınmaz maliki olan dahili davalı Burak Yeşilovalı'ya kararın kesinleşmesi ve davalıların talebi halinde nemalarıyla birlikte ÖDENMESİNE, karar verilmiştir.

Dair, davacı vekilinin ve bir kısım dahili davalılar vekilinin yüzlerine karşı, yapılan yargılama sonucunda, bu karara karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde (HMK 345/1), mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer Asliye Hukuk Mahkemelerine dilekçe verilmek suretiyle Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesince incelenmek üzere tarafların istinaf yasa yoluna başvuru hakkı bulunduğuna karar verilmiş olup, davalılardan Meral Eşme Yurdakul adresi tespit edilemediğinden ve konsolosluk aracılığı ile tebligat yapılamadığından son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 29/06/2026