BABAESKİ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 30/06/2021 tarihli 2018/1011 Esas 2021/622 Karar sayılı kararı ile sanık Hüseyin İlkay ALADAĞ hakkında Basit Yaralama suçundan; müştekiler Elene MARQASRASHVİLİ ve Nairi DAVİTİANİ'ye karşı işlemiş olduğu 5237 Sayılı TCK'nın 86/2 maddesi uyarınca, takdiren alt sınırdan ceza tayin edilerek ve TCK'nın 58/3. Maddesi kapsamında yasal zorunluluk gereği AYRI AYRI 4 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığa verilecek cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri sanığın lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek sanığa verilen cezadan 5237 sayılı TCK'nın 62/1 maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak AYRI AYRI 3 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanık hakkında başkaca kanuni veya takdiri arttırım ya da indirim maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

Sanığın her bir müşteki yönüyle NETİCETEN AYRI AYRI 3 AY 10 GÜN HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA karar verildiği, tüm aramalara rağmen müştekiler Elene MARQASRASHVİLİ ve Nairi DAVİTİANİ'nin tebligata yarar açık adresinin kovuşturma aşamasında ve soruşturma aşamasında tespit edilemediği ve müştekilere mahkeme hükmünün tebliğ edilemediği, bu nedenle mahkememiz kararı tebliğ olunamadığından ilanına karar verilmekle; 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29. Maddeleri gereğince müştekilerin yokluğunda verilen kararın Gazete'de yayımlanmasına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.28/10/2025