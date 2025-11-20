BABAESKİ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 26/02/2016 tarihli 2015/927 Esas 2016/201 Karar sayılı kararı ile sanıklar BADRED DİNE ELBEZDAQUI (Abdurrahman ve Atika oğlu, 01/04/1996 BUJNİBE doğumlu, Fas uyruklu), OUSSAMA MARZUOQ, (Mustafa ve Atika oğlu, 15/10/1994 BUJNİBE doğumlu Fas Uyruklu). ZAKARIA MARZUOQ, (Mustafa ve Atika oğlu, 13/01/1991 BUJNİBE doğumlu, Fas uyruklu) Hırsızlık suçundan Sanıkların eylemine uyan TCK. nun 141/1-b maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, suçun konusunun önem ve değeri, failin kast ve saiki göz önünde bulundurularak sanıkların takdiren AYRI AYRI 1 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verildiği, tüm aramalara rağmen sanıkların tebligata yarar açık adresinin kovuşturma aşamasında ve soruşturma aşamasında tespit edilemediği, yabancı uyruklu olması nedeniyle yasal işlemlerin ardından deport edildiği ve sanıklara mahkeme hükmünün tebliğ edilemediği, bu nedenle mahkememiz kararı tebliğ olunamadığından Gazete'de ilanına karar verilmekle; 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29. Maddeleri gereğince sanıkların yokluğunda verilen kararın Gazete'de yayımlanmasına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 28/10/2025