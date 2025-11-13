BABAESKİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KARAR NO: 2025/206

Davacı BEKİR ESENTÜRK aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

KARAR:

Açılan davanın REDDİNE,

Dair; duruşmada hazır olan tarafların yüzüne karşı hazır olmayan tarafların yokluğunda dosya üzerinden yapılan inceleme neticesinde gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren işleyecek iki hafta içerisinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere başka bir yer Mahkemesine verilecek bir dilekçeyle Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği açıkça okunup usulen anlatıldı

Davacı vekili;usul ve yasaya aykırı iş bu Babaeski Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/247 E.2025/206 K.sayılı kararın kaldırılarak davanın kabulüne karar verilmesi yönünde 26/08/2025 tarihli istinaf dilekçesi sunmuştur.

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 15/10/2025