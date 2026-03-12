BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

SIRA

NO MAHALLE ADA/PARSEL ADRES ALAN KULLANIM AMACI MUHAMMEN KİRA BEDELİ (AYLIK) GEÇİCİ TEMİNAT (% 3) İHALE TARİH VE SAATİ (M2) 1 Yeni Mahalle 3180 ada 7 Parsel Dökümcüler Cad., No:8 2.200,00 m² İdari Bina

(Halk Sarayı) ₺250.000,00 ₺270.000.00 24.03.2026 / 15:00 2 Barabros 1194 ada 7 Parsel 171 Sokak, No:11 1.200,00 m² İdari Bina

(Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi) ₺30.000.00 ₺32.400.00 24.03.2026 / 15:05 3 Sancaktepe 204-205 ada arasında kalan kısım 900.Sokak, No:4-6 4.000,00 m² Otopark ₺85.000.00 ₺91.800.00 24.03.2026 / 15:10 4 Mahmutbey 391,392,393 parselin batısı 2529 Sokak, No:7 250,00 m² Kafeterya

(Tır Parkı) ₺62,500.00 ₺67.500.00 24.03.2026 / 15:15

1.Bağcılar ilçesinde bulunan, yukarıda belirtilen taşınmazlar 3 (Üç) Yıl süre ile kiraya verilecektir.

2.Şartname Bedelleri : Halk Sarayı için 25.000,00 TL (1 nolu İhale) olup, diğer ihaleler için 5.000,00 TL (Her ihale için ayrı ayrı) bedel karşılığında Plan ve Proje Müdürlüğünden temin edilebilir veya İlgili yerde görülebilir.

3.İsteklilerden istenen belgeler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda istenen belgelerin yanında şartnamede belirtilen belgelerdir.

4.İhaleler yukarıda belirtilen tarih ve saatte Belediye Encümen salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık teklif usulü ile yapılacaktır.

5.Kiralamanın ilk ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, kiralamanın ikinci ihalesi 09.04.2026 tarihinde; kiralamanın ikinci ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, kiralamanın üçüncü ihalesi 30.04.2026 tarihinde aynı yerde ve saatte yapılacaktır.

6.İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale ile ilgili dosyalarını 23.03.2026 tarihinde saat 16:00’a kadar Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.