Resmi İlanlar

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

13-03-2026 00.00

TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI

 

SIRA
NO		MAHALLEADA/PARSELADRESALANKULLANIM AMACIMUHAMMEN KİRA BEDELİ (AYLIK)GEÇİCİ TEMİNAT (% 3)İHALE TARİH VE SAATİ
       (M2)
1Yeni Mahalle3180 ada 7 ParselDökümcüler Cad., No:82.200,00 m²İdari Bina 
(Halk Sarayı)		₺250.000,00₺270.000.0024.03.2026 / 15:00
2Barabros1194 ada 7 Parsel171 Sokak, No:111.200,00 m²İdari Bina
(Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi)		₺30.000.00₺32.400.0024.03.2026 / 15:05
3Sancaktepe204-205 ada arasında kalan kısım900.Sokak, No:4-64.000,00 m²Otopark₺85.000.00₺91.800.0024.03.2026 / 15:10
4Mahmutbey391,392,393 parselin batısı2529 Sokak, No:7250,00 m²Kafeterya
(Tır Parkı)		₺62,500.00₺67.500.0024.03.2026 / 15:15

1.Bağcılar ilçesinde bulunan, yukarıda belirtilen taşınmazlar 3 (Üç) Yıl süre ile kiraya verilecektir.

2.Şartname Bedelleri    : Halk Sarayı için 25.000,00 TL (1 nolu İhale) olup, diğer ihaleler için 5.000,00 TL (Her ihale için ayrı ayrı) bedel karşılığında Plan ve Proje Müdürlüğünden temin edilebilir veya İlgili yerde görülebilir.

3.İsteklilerden istenen belgeler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda istenen belgelerin yanında şartnamede belirtilen belgelerdir.

4.İhaleler yukarıda belirtilen tarih ve saatte Belediye Encümen salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık teklif usulü ile yapılacaktır.

5.Kiralamanın ilk ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, kiralamanın ikinci ihalesi 09.04.2026 tarihinde; kiralamanın ikinci ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, kiralamanın üçüncü ihalesi 30.04.2026 tarihinde aynı yerde ve saatte yapılacaktır.

6.İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale ile ilgili dosyalarını 23.03.2026 tarihinde saat 16:00’a kadar Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

#İlangovtr Basın no ILN02421958