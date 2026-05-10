BAĞLAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

(Miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyet paylı mülkiyete çevrilecektir.)

Diyarbakır ili Bağlar ilçesi Karahan Mahallesi 101 ada 13, 101 ada 18, 101 ada 26, 101 ada 71, 101 ada 90, 101 ada 21, 101 ada 15 ada/parsel sayılı taşınmazlarda 19/5120 hisseleri ŞARİBAN GEZER : ŞİHMUS Kızı adına kayıtlı iken; Çınar Sulh Hukuk Mahkemesi’nden verilen 06/04/2026 tarihli ve 2026/72 Esas ve 2026/82 Karar sayılı veraset belgesine istinaden Sitti ESEN’den intikal eden mirasçıların payları 5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile Kadastro Kanunu’na eklenen EK 3. maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilecektir.

Bu nedenle; yukarıda açıklanan Sitti ESEN’nin mirasçısı Şariban GEZER den 07/05/2026 gününden 22/05/2026 gününe kadar kadar Anılan Kanun hükmüne göre, elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itiraz olan varsa bu itirazı veya paylaşma davası açılmış ise dava açıldığı hususunun bu ilanın tebliğinden itibaren (15 günlük süre içerisinde) Tapu Sicil Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Herhangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, işbu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir