BAKIRKÖY 12. AİLE MAHKEMESİ

No processo de divórcio instaurado pelo autor Mahir Kanık contra a ré Reny Ferreira Da Silva, por motivo de ruptura irremediável da união matrimonial, foi decidido por este Tribunal que a ré Reny Ferreira Da Silva, cidadã brasileira, filha de Francisco e Clarice, nascida em 07/10/1977 em Recife-PE, portadora do CPF n.º 93434545468, a quem a petição inicial foi notificada por edital por este Tribunal, seja notificada por edital quanto à data da audiência de exame preliminar e instrução.

Fica a ré notificada e advertida, por meio deste edital, de que deverá comparecer pessoalmente à audiência ou ser representada por advogado, bem como realizar os preparativos necessários para a conciliação, na audiência a realizar-se no dia: 10/12/2026, às 11:45 horas, e de que, caso não compareça, não poderá contestar os atos realizados e o processo prosseguirá na sua ausência. Fica igualmente notificada e advertida de que a notificação será considerada efetuada 15 dias após a data de publicação do presente edital.