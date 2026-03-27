BAKIRKÖY 12. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

DAVALILAR :

1- ABDULBASİT İBRAHEEM H ALHİLAL,

2- JALİL JAMİLZADA,

3- KAZHAL DEHGHANİ ZANGENEH,

4- MOHAMED SALEH HUSAİN AMER' e

Mahkememizin 03.07.2024 tarihli gerekçeli kararı yukarıda ismi yazılı davalılara ilanen tebliğ olunur.

HÜKÜM:

1-Mahkememiz 03.07.2024 tarihli gerekçeli kararının hüküm kısmının,

"A- Asıl dava yönünden;

1-Davacının tapu iptal ve tescil ile ipoteğin fekki isteminin kabulü ile;

İstanbul İli Esenyurt İlçesi Çınar Mahallesi 382 ada 43 parsel B blok 520 bağımsız bölüm numaralı taşınmazın garanti koza adına olan tapu kaydının iptali ile davacı adına tesciline, taşınmaz üzerinde bulunan Akbank lehine olan 25/10/2016 tarih 67585 yevmiye, 29/03/2017 tarih 21375 yevmiye ve 02/11/2018 tarih 66712 yevmiye sayılı ipoteklerin TERKİNİNE,

3-Alınması gerekli 44,40 TL maktu harç ile 427,60 TL karar ve ilam harcının davalılardan müştereken ve müteselsilen, 24.847,10 TL karar ve ilam harcının davalı müflis Garanti Koza..Şti'nden tahsili ile hazineye irat kaydına,

4-Davacı tarafından yapılan 9.840,25 TL yargılama giderinin ( 3.592,20 TL bilirkişi ücreti, 300 TL ATGV keşif araç ücreti, 384,90 TL keşif harcı, 8.640 TL basın ilan ücretinin bir kısmı, bakiyesi posta ve yargılama gideri olmak üzere) davalılardan alınıp davacıya verilmesine,

B-) Birleşen dava yönünden;

-Hüseyin GEZER , GÜRKAN DEMİRTAŞ ,Duygu DEMİRTAŞ, Lider Faktoring,Tedaşa açılan davanın REDDİNE, İstanbul İli Esenyurt İlçesi Çınar Mahallesi 382 ada 43 parsel B blok 520 bağımsız bölüm numaralı taşınmaz üzerinde bulunan Esenyurt Belediye Başkanlığı lehine olan 27/06/2019 tarih , 03/05/2021 tarih ve 18/01/2022 tarihli hacizlerin TERKİNİNE, diğer takyidatlara ilişkin dava konusu kalmadığından esas hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

2- Alınması gerekli 59,30 TL maktu harç ile 427,60 TL karar ve ilam harcının Hüseyin GEZER , GÜRKAN DEMİRTAŞ ,Duygu DEMİRTAŞ, Lider Faktoring,Tedaş dışındaki davalılardan tahsili ile hazineye irat kaydına,

3- Davacı tarafından yapılan 3.955,00 TL yargılama giderinin ( 8.640 TL basın ilan ücretin,n bir kısmi ile bakiyesi posta ve yargılama gideri olmak üzere) Hüseyin GEZER , GÜRKAN DEMİRTAŞ ,Duygu DEMİRTAŞ, Lider Faktoring,Tedaş dışındaki davalılardan alınıp davacıya verilmesine,

4- Davalı ŞENYUVA ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından yapılan 100 TL yargılama giderinin posta ve yargılama gideri olmak üzere kendi üzerinde bırakılmasına,

6- Davacı kendisini bir vekille temsil ettirdiğinden 9.000,00 TL ücreti vekaletin Hüseyin GEZER , GÜRKAN DEMİRTAŞ ,Duygu DEMİRTAŞ, Lider Faktoring,Tedaş dışındaki davalılardan alınıp davacıya verilmesine,

Dair hazır olan tarafların yüzüne karşı, HMK'nun 341-345. maddeleri gereğince ilamın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde İSTİNAF yolu açık olmak üzere karar açıkça okunup anlatıldı" Hükmü, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur 12.03.2026