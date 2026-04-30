BAKIRKÖY 13. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacılar , EZGİ BİBER, GÜLER BİBER, NAZLI BİBER ile Davalı , ERKAN BİBER arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davası nedeniyle; Mahkememizin 2023/1520 Esas sayılı dosyasında, adresi tespit edilemeyen bilinen son adresi C/MEXİC 16,20 ESC 1 P02 080004 BARSELONA/İSPANYA olan davalı ERKAN BİBER'e (Nazmi ve Vasfiye oğlu 16/04/1979 doğumlu) bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Mahkememiz tarafından dava konusu mecurda keşif icra edilerek 17/03/2026 tarihli bilirkişi raporu düzenlendiği, bilirkişi raporunu özetle; "Zemin kat 1 numaralı dükkan niteliğindeki bağımsız bölüm, mimari projesine göre, 44,00 m² kullanım alanı olan depo bölümü ve 64,00 m² kullanım alanı olan dükkan bölümünden ibaret toplam 108,00 m² kullanım alanı sahip bağımsız bölümün yerinde yapılan incelemelere göre yapılan fiyat araştırmaları ve rayiç bedelleri göz önüne alınarak değeri 8.000.000,00 TL tespit edildiği, 1.Normal katta 2 numaralı mesken niteliğindeki bağımsız bölüm mimari projesine göre Salon, 3Oda, Mutfak, Banyo + Tuvalet, Antre ve Balkon ünitelerinden ibaret Net = 70,00 m² kullanım alanına sahip bağımsız bölümün yerinde yapılan incelemelere göre yapılan fiyat araştırmaları ve rayiç bedeller göz önüne alınarak değeri 3.200.000,00 TL tespit edildiği, 2.Normal katta 3 numaralı mesken niteliğindeki bağımsız bölüm mimari projesine göre Salon, 3Oda, Mutfak, Banyo + Tuvalet, Antre ve Balkon ünitelerinden ibaret Net = 70,00 m² kullanım alanına sahip bağımsız bölümün yerinde yapılan incelemelere göre yapılan fiyat araştırmaları ve rayiç bedeller göz önüne alınarak değeri 3.300.000,00 TL tespit edildiği, 3.Normal katta 4 numaralı mesken niteliğindeki bağımsız bölüm mimari projesine göre Salon, 3Oda, Mutfak, Banyo + Tuvalet, Antre ve Balkon ünitelerinden ibaret Net = 70,00 m² kullanım alanına sahip bağımsız bölümün yerinde yapılan incelemelere göre yapılan fiyat araştırmaları ve rayiç bedeller göz önüne alınarak değeri 3.300.000,00 TL tespit edildiği, 4.Normal katta 5 numaralı mesken niteliğindeki bağımsız bölüm mimari projesine göre Salon, 3Oda, Mutfak, Banyo + Tuvalet, Antre ve Balkon ünitelerinden ibaret Net = 70,00 m² kullanım alanına sahip bağımsız bölümün yerinde yapılan incelemelere göre yapılan fiyat araştırmaları ve rayiç bedeller göz önüne alınarak değeri 3.200.000,00 TL tespit edildiği, davaya konu taşınmazların aynen taksiminin mümkün olmadığı, ancak satış yoluyla ortaklığın giderilmesinin mümkün olabileceği kanaatine varılmıştır." şeklinde rapor sunulmuştur.

Bilirkişi raporuna HMK 281. Maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ve duruşmanın 09/07/2026 günü saat 12:20'ye bırakıldığı ihtar ve ilanen tebliğ olunur.15/04/2026